Проект о победивших коронавирус людях запустили в России
03.04.2020, 17:16, Новости дня
Издание «Такие дела» запустило проект «Без паники», в рамках которого люди, переболевшие COVID-19, рассказывают свои истории.
«Вирус до сих пор не до конца понятен и известен, чем пугает огромное количество человек, которые не понимают насколько в действительности страшно заразиться коронавирусом, как человека забирают в больницу, что в ней происходит и как сложится жизнь потом», – отмечает издание «Такие дела».
В проекте принял участие и Давид Беров, которого в СМИ часто называли первым человеком с коронавирусом в России.
Проект реализуется в Instagram. Издание предлагает людям, которые столкнулись с коронавирусом или уже вылечились от него, рассказать свою историю борьбы с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет