Не Меган Маркл единой: о жизни супруги Эдуарда VIII Уоллис Симпсон, ради которой он отрекся от престола, снимут фильм

03.04.2020, 17:15, Разное

Свободолюбивая разведенная американка, которая очаровала наследного принца и заставила забыть отчий дом, родную страну и отказаться от прав престол – знакомый сюжет, не правда ли? Однако отношение он имеет не только к паре “Меган Маркл-принц Гарри”, об отъезде которых в Канаду и США каждый день выходят все новые и новые заметки. Еще в начале XX века похожий расклад случился в той же британской королевской семье, когда в 1936 году король Эдуард VIII (а также дядя королевы Елизаветы II) подписал указ об отречении от престола. Причина – его любовь к американке Уоллис Симпсон, которая до знакомства с герцогом Виндзорским была замужем два раза, имела немало связей с мужчинами (в том числе и женатыми), а также общалась с немецким послом в Великобританию и, возможно, передавала секретные сведения в Германию аккурат во время прихода к власти Адольфа Гитлера.

Подобный бэкграунд и стал причиной крупного конфликта в королевской семье, которая не приняла новый роман и новую любовь Эдуарда. Итог – отказ от престола и слова о том, что герцог не находит возможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую он любит. В куда более консервативном нежели сейчас обществе XX века подобное заявление произвело настоящий фурор, а Уоллис получила титул “человек года” по версии популярного журнала TIME. За Эдуардом и Уоллис после свадьбы (они поженились в 1937 году, после того как она развелась со своим предыдущим мужем) оставили титулы герцогов и герцогини Виндзорских. Однако под давлением общественности младший брат Эдуарда и правящий король Георг VI отказался добавлять к титулу Симпсон “Ее Королевское Высочество”.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIIIПосле оформления брака они много путешествовали по Европе, познакомились с Адольфом Гитлером, но когда пару вновь заподозрили в шпионаже в пользу третьего рейха, их добровольно-принудительно отправили на Багамские острова. После войны Эдуард и Уоллис проживали во Франции, где она в 1956 году опубликовала свою автобиографию “Сердцу не прикажешь”. Герцог Виндзорский умер в Париже в 1972 году, а герцогиня – в 1986-м.

Впоследствии по этому воистину кинематографическому сюжету было написано немало книг и заметок, но в основу нового фильма про Уоллис ляжет лишь одна из них: книга “Американская герцогиня: настоящая Уоллис Симпсон”, написанная постоянным автором британского издания Tatler и внучатой племянницей писателя Бориса Пастернака Анной Пастернак:

Теперь, когда герцогиня из Америки Меган вернулась в Голливуд, самое время подумать о судьбе оригинальной американской герцогини Уоллис Симпсон. Обе они могли бы подтвердить, как трудно приходится женщине, оказавшейся в королевской семье, – говорит сама Пастернак об актуальности этого сюжета.

К слову, о романе Уоллис за эти годы было снято несколько ярких картин. А роль американской герцогини исполняли такие актрисы как Джейн Сеймур (в фильме 1988 года “Женщина, которую он любил”), Джоэли Ричардсон (в картине 2005 года “Уоллис и Эдуард”). Один из самых ярких образов этой персоны представила актриса Андреа Райнзборо в фильме Мадонны 2011 года “МЫ. Верим в любовь”. В ставшем же сверхпопулярным сериале “Корона” эту роль исполняет сначала Лия Уильямс, а затем актриса Джеральдина Чаплин. Исполнительница на роль Уоллис в новом фильме по сценарию Анны Пастернак пока не заявлена: продюсеры картины Ли Столлман и Эллен Голдсмит-Вейн в ближайшее время начнут кастинг и запустят полноценное производство.

Джеймс Дарси и Андреа Райнзборо в фильме “МЫ. Верим в любовь”