Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

03.04.2020, 17:15, Разное

О радостном событии музыкант сообщил у себя в Instagram, опубликовав первые снимки малышки – у пары родилась девочка. Это второй ребенок Владимира и его супруги Ольги Пилевской. В 2016 году у них родился сын Федя.

Владимир Кристовский с дочкой Привет всем! У нас снова праздник! У нас прибавление! В 15:09 по Москве. Девочка. У меня пятая по счету. Назвали Тея. А всего значит 6 детей теперь у меня! Кто бы мне сказал… не поверил бы,- написал Владимир, отметив, что его жена Ольга чувствует себя хорошо. О беременности Пилевская сообщила в ноябре прошлого года, опубликовав несколько фотографий из семейного путешествия по Арабским Эмиратам. На снимках была отчетлива видна изменившаяся фигура девушки.

Всегда мечтала о двоих! Интересно, о скольки Вова,

– написала она под снимком с округлившимся животом.

Владимир Кристовский и Ольга Пилевская с сыном в Дубае

Также у Владимира есть четыре дочери – Ясмин, Станислава, Мия и Ума – от первого брака с Валерией Римской, с которой он прожил в браке 18 лет. В 2013 году пара разошлась, Владимир женился на актрисе и модели Ольге Пилевской, а позже и Валерия нашла нового мужчину. Появившись на обложке HELLO! с детьми, бывшие супруги рассказали, что сохранили дружбу после развода.

Она никогда не будет для меня чужим человеком. Лерка – родная, я прожил с ней полжизни. Мы прошли вместе через многое. Мы вместе строили жизнь, рожали детей. Она мой друг, любимый друг. И поэтому я не смог ломать комедию,

– поделился Кристовский с HELLO!.

Владимир Кристовский с детьми