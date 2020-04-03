В Индии создали бюджетный компактный аппарат ИВЛ для домашнего пользования

03.04.2020, 17:09, Разное

В мире на фоне эпидемии коронавируса, провоцирующего развитие тяжелой формы пневмонии, растет спрос на аппараты ИВЛ. В Индии усилиями нейрохирурга Дипака Агравала и робототехника Дивакара Вайшьи не только разработано такое устройство, но уже налажен его выпуск.

Особенности аппарата ИВЛ, получившего путем сложения первых слогов фамилий разработчиков название AgVa, – это компактность и бюджетность. Новинка по размеру – не больше тостера и весит всего 3,5 кг, его легко транспортировать и устанавливать, передает Medical Express. Авторы изобретения уверены, оно поможет разгрузить больницы, поскольку люди с пневмонией на фоне коронавируса смогут пользоваться им дома.

Аппарат AgVa дешевле стационарного устройства для ИВЛ с ценником свыше $10 000 в 5 раз. Новинка обходится примерно в $2000.

В Индии введен жесткий карантин из-за большого количества инфицированных COVID-19 людей, и подобное медицинское оборудование пользуется особым спросом. В связи с такими обстоятельствами наращивается производство AgVa до 20 000 единиц в месяц. Правительство Индии разрешило выпуск устройств в неограниченном количестве. Этим занимается завод, расположенный близ Нью-Дели, которому пообещал оказать поддержку индийский автопроизводитель Maruti Suzuki.