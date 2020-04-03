Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой Божией Матери

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03.04.2020, 17:09, Разное

Глава РПЦ начал объезд Москвы с иконой Божией Матери “Умиление”. Патриарх Кирилл намерен провести молебен для защиты столицы РФ от эпидемиологической угрозы.
Сегодня священнослужитель решил проехать на автомобиле по московским районам и помолиться. По словам главы РПЦ, он намерен читать молитву для тех, кто самоотверженно борется с “мировым поветрием”, а также за тех, кто в эти дни, когда большинство вынуждено находиться дома, соблюдая режим самоизоляции, работают, осуществляя жизнеобеспечение не только Москвы, но и всех остальных городов и небольших населённых пунктов. Патриарх Кирилл призвал всех верующих присоединиться к молитве, но при этом рассказал, что те должны строго соблюдать карантинные меры, и это позволит победить заболевание.

Отмечается, в Москве это не первая акция священнослужителей. Ранее личный духовник патриарха Кирилла совершил облёт столицы на самолёте, и во время этого схиархимандрит Илий провёл молебен, призванный защитить от COVID-19.



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