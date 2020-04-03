Ким Кардашьян намерена “очеловечить” большое количество людей

03.04.2020, 17:09, Разное

Ким Кардашьян в очередном интервью пояснил о своём намерении “очеловечить” большое количество людей. Знаменитость хочет работать с гражданами, получившими тюремный срок, и помогать им реабилитироваться в глазах общественности.

Известно, Ким Кардашьян имеет юридическое образование. Недавно звезда реалити-шоу решила начать применять знания на практике. Как оказалось, модель теперь погружена в дела, стремясь изучать истории различным осуждённых, выискивая среди них людей, которых можно “очеловечить”. Блогер уже занимается этим, и достигла некоторых успехов. Например, она сыграла свою роль в жизни Алисы Мари Джонсон, что оценили многие люди. Теперь такая общественная деятельность всё больше значит для светской львицы, и она намерена повысить свою квалификацию в юридическом деле, чтобы добиваться большего. С этой целью знаменитость начала сотрудничать с профессионалами и уже заявила, несмотря на нехватку времени для общения с семьёй, ей придётся сделать этот выбор и чаще работать над новым проектом, отказываясь от досуга в кругу родных и близких.

Многие положительно отнеслись к новой инициативе Ким Кардашьян, но некоторые считают её подход недостаточно смелым. Знаменитость не пытается искать заключённых, в чьих делах имеются возможные ошибки и нарушения, а сотрудничает с ними по другой схеме. Звезда выбирает людей, не совершавших преступления против других, и делает акцент на заключённых, в возрасте 30-40 лет. Из них супруга рэпера Канье Уэста выбирает тех, кто раскаялся в содеянном в молодом возрасте, и помогает им вернуться к нормальной жизни.