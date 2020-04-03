Reuters: США заплатили за весь груз из РФ, но получили скидку

03.04.2020, 17:05, Новости дня

Соединённые Штаты заплатили за весь объем поставленного из России медицинского оборудования и защитных средств для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом агентству Reuters заявил на условиях анонимности представитель американской администрации. Он подчеркнул, что Вашингтон благодарен России за то, что она продала оборудование по цене ниже рыночной. Конкретную цену он не назвал.

Ранее в официальном заявлении представитель Госдепартамента отметила, что Соединенные Штаты закупили у России медикаменты и медицинское оборудование, доставленное в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом. МИД России отреагировал заявлением, в котором говорится, что США оплатили только часть поставок, а другую часть оплатил Российский фонд прямых инвестиций. Сообщение Reuters российская сторона пока не комментировала.

При этом ряд прокремлёвских СМИ писали о поставках оборудования из России в США как о гуманитарной помощи.

В США ряд оппонентов президента Дональда Трампа критиковали его решение согласиться приобрести оборудование у России, указывая на то, что Москва сможет использовать этот факт в пропагандистских целях. Сам Трамп сказал журналистам, что с благодарностью принял аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое медицинское оборудование от России. Он подчеркнул, что оно "может спасти множество жизней", и отметил, что "совершенно не беспокоится о российской пропаганде".

В Нью-Йорке, куда было доставлено оборудование, сложилась напряжённая ситуация в связи с эпидемией. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил накануне, что при нынешних темах развития эпидемии через неделю возникнет нехватка аппаратов ИВЛ. Сколько точно их поставила Россия – не сообщается.

При этом, как сообщает РБК, производителем по крайней мере части этих аппаратов оказалась фирма, входящая в структуру корпорации "Ростех" и с 2014 года находящаяся под санкциями США – то есть американским организациям запрещено заключать с нею сделки, если только на их совершение нет специального разрешения. О том, чтобы такое разрешение было выдано, не сообщалось.

Как пишет РБК, на фотографиях груза в самолёте, выложенных военным исследователем Робертом Ли из King’s College London, видно, что среди поставленных в США медицинских товаров есть аппараты ИВЛ "Авента М", выпускаемые Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Это предприятие входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который и находится под санкциями.

В санкционный список включён и сам РФПИ, который, как утверждает российская сторона, оплатил часть поставок. Но эти санкции менее жёсткие и предусматривают запрет на привлечение долгосрочного финансирования из США. Поставки товаров в США, оплаченные фондом, под санкции не подпадают.