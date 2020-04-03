В пустыне на границе Казахстана и Туркменистана несколько дней стоят 80 фур с водителями из РФ и Беларуси

03.04.2020, 17:01, Новости дня

На таможенном пункте “Темир-баба” на границе Казахстана и Туркменистана уже несколько дней из-за карантина стоят около 80 фур с водителями, в основном из России и Беларуси, сообщает Медиазона. Большинство планировали доставить груз в порт Туркменбаши на Каспийском море (до него от “Темир-бабы” порядка 200 км), откуда он морским транспортом отправляется в Азербайджан, Иран и другие страны.

Один из работников поста рассказал на условиях анонимности, что непосредственно на территории пункта находятся 29 машин: их груз уже оформлен, они ждут разрешения на въезд, а еще 63 машины стоят в очереди за территорией.

“На “Темир-бабе” нет ни-че-го. Туалеты построили, деревянные такие, обыкновенные. За едой ездить за 200 километров. Пустыня кругом, да и все”, – говорит дальнобойщик Александр. В таких условиях водители, по его словам, стоят уже несколько дней: рядом нет ни мест, где они могут переночевать, ни общепита. Также водители большегрузов не могут выйти на связь: в пустыне нет сигнала мобильных сетей.

“Там стоят двое моих знакомых. Не отвечают, связи там нет. Ни GPS, ни соцсети никакие не работают”, – рассказал изданию еще один дальнобойщик, Дмитрий.

Туркменистан из-за коронавируса ограничил движение через свою границу: официально – ​с 31 марта, но неофициально это было сделано раньше, рассказывают водители. Это сделали и несколько других стран. Ранее Настоящее Время уже рассказывало, что несколько фур с хлопком из Узбекистана застряли на еще одном КПП – между Грузией и Турцией.

В консульском отделе посольства Беларуси в Казахстане заявили, что у всех въезжающих в страну водителей-дальнобойщиков берут анализы на коронавирус, и если он отрицательный, то от границы до выгрузки в порту Туркменбаши грузовики ведут группами под конвоем.

“Пока группа не соберется, не поедем – из-за одной-двух машин конвой вызывать не будут”, – подтвердил эту информацию один из водителей. Но, по словам консульских работников, результат анализов приходит не сразу, а через пару дней, из-за этого дальнобойщики вынуждены стоять на КПП.

В самом Туркменбаши после разгрузки несколько дней назад скончался один из водителей, Андрей Разумович: его тело сейчас пытаются доставить на родину в Минскую область Беларуси через Казахстан и Россию.

​Умерший водитель работал на компанию “Белтрансэкс”. Ее сотрудник подтвердил, что на границе с Туркменистаном сейчас остаются 11 их машин: две с оформленным грузом на территории таможенного поста, еще девять – за его пределами.