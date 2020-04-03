Москвичи могут ездить в одном автомобиле, только если живут вместе, пассажиров брать запрещено – спикер Мосгордумы

03.04.2020, 17:01, Новости дня

Cпикер Мосгордумы Алексей Шапошников, выступая в эфире Первого канала, заявил, что москвичи, которые не живут вместе в одной квартире и “не находятся в совместной самоизоляции”, не должны ездить вместе в машинах. Эта норма никак не оформлена законодательно, но Шапошников пообещал, что силовики, которые патрулируют улицы Москвы, будут следить за тем, как она исполняется.

“Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение, они находятся на совместной самоизоляции, то есть если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись. Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой, – сказал он. – Если вам надо из квартиры доехать до дачи, вам никто не будет мешать. Единственное, главное – чтобы вы не нарушали эти самые социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями”.

Он также рекомендовал москвичам всегда носить с собой паспорт (“паспорт карман не оттянет, ничего страшного нет”) и заметил, что пока никто не будет проверять регистрацию по месту фактического проживания: “Мы москвичам верим”, – сказал спикер.

На вопрос, как быть, если в одной машине окажутся люди, которые фактически живут вместе, но зарегистрированы по разным адресам и при этом официально не расписаны, спикер не ответил. Но еще раз подчеркнул: “Он не может посадить второго, третьего, четвертого. Это будет нарушение правила полутора метров”.

Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции (в 4-5 тысяч рублей) и пригрозили арестом машин владельцам автомобилей, если они будут “нарушать режим самоизоляции с использованием транспортного средства”.

Правила использования личных автомобилей во время карантина по коронавирусу при этом в законе не прописаны. В частности, не сказано, могут ли в салоне находиться несколько человек из одной семьи, но не живущие вместе, и могут ли люди ездить на этом автомобиле в магазин в другом районе, не рядом с домом.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил из-за коронавируса “нерабочий режим” в России до конца апреля и дал в его рамках расширенные полномочия региональным властям по введению режима чрезвычайной ситуации. Именно региональные власти с этого момента определяют, какие ограничительные меры для людей будут действовать в регионе в это время.