Ле Пен заявила о полной неподготовленности Франции к коронавирусу

03.04.2020, 16:53, Новости дня

Франция столкнулась с полной неподготовленностью к пандемии коронавируса, сообщила глава французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен.

«Я думаю что мы столкнулись с полной неподготовленностью», – сказала политик РИА «Новости».

Ле Пен подчеркнула, что многие решения, которые должны были быть приняты, так и остались непринятыми. Она уточнила, что к серьезным последствиям в начале пандемии привела неподготовленность и отсутствие производства масок в стране.

Ле Пен добавила, что Евросоюз поздно решил закрыть границы и сейчас зависит от помощи Китая в борьбе с коронавирусом.

«Европе не хватает всего. Европа в данный момент полностью зависит от крупных субъектов,… полностью зависит от Китая… Это кризис, показавший ужасную слабость Евросоюза», – сказала она.

Во Франции число заболевших коронавирусом превышает 59 тыс., в больницах скончались 4,5 тыс. человек. В мире число умерших от новой коронавирусной инфекции насчитывает не менее 50 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.