 

Москва раскритиковала Варшаву за «вызывающую неблагодарность»

03.04.2020, 16:53, Новости дня

Вместо признательности РФ получила от Польши «вызывающую неблагодарность», говорится в заявлении МИД в связи с переносом по решению польской стороны визита делегации из республики в Смоленск и Катынь.

В заявлении на сайте МИД РФ говорится, что аргумент польской стороны о том, что РФ якобы вовремя не дала «однозначный письменный ответ на представленные логистические планы визита», вызывает недоумение. В Москве назвали заявление Польши «новым провокационным выпадом». При этом в официальном ответе указано, что визит не состоится из-за пандемии коронавируса, добавили в МИДе.

Подчеркивается, что МИД, после получения запроса от Варшавы, «незамедлительно в ответной ноте сообщил о готовности российской стороны оказать содействие в организации визита и обратился к польским коллегам с просьбой предоставить всю необходимую для подготовки мероприятия информацию». Даже несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса и крайне сжатые сроки, российская сторона продемонстрировала максимальную готовность к взаимодействию, указано в заявлении.

«Вместо признательности имеем теперь дело с вызывающей неблагодарностью, которая остается на совести польских политиканов, продолжающих спекулировать на святой теме погибших в катастрофе их граждан. Соответствующие выводы нами сделаны», – заключили в ведомстве.

Ранее в пятницу глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик заявил, что правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь, планировавшийся 10 апреля и приуроченный к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и 80-летию катынских событий.



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