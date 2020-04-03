Названы способы сохранения зрения при работе за компьютером

03.04.2020, 16:53, Разное

У многих людей существенно увеличивается нагрузка на глаза во время регулярного времяпровождения за монитором ноутбука или компьютера. Несложные рекомендации помогут сохранить зрение.

Чтобы времяпровождение за ПК не оказало негативного воздействия на зрение, необходимо правильно обустроить рабочее место. Дисплей нужно разместить чуть ниже уровня глаз и раскрывать под углом 100 градусов. Экран следует оснастить антибликовым покрытием. Рекомендуется надевать во время работы за персональным компьютером специализированные очки, стекла которых снижают нагрузку и поглощают блики. Приемлемая дистанция от глаз до монитора составляет 70 см. В настройках устройства следует активировать желтый, а не голубой спектр.

Не стоит работать за ПК без перерыва. Через каждые 40 минут труда человек должен немного отдыхать. Смена фокусного расстояния уменьшает напряжение и расслабляет глазные мышцы. Можно, в том числе, быстро моргать во время перерыва и не смотреть в дисплей непрерывно.

Важно помнить про здоровое питание. Рацион обязан включать в себя творог, орехи и жирную рыбу. Кислоты омега-3 считаются отличными витаминами для зрения и содержатся они в сельди, скумбрии и лососе. Не менее полезны морковь, тыква, укроп, петрушка, авокадо и молодой лук.