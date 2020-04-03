Глава дипломатии ЕС высказался за отмену санкций на фоне пандемии

03.04.2020, 16:53, Новости дня

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего страны «Группы двадцати» (G20) снять санкции с других государств, чтобы облегчить борьбу с пандемией коронавируса.

«Санкции не должны быть препятствием для срочной доставки [в другие страны] необходимых медицинских средств для борьбы с коронавирусом. Мы работаем над коммюнике, которое окажет поддержку генсеку ООН <…>. Посмотрим, одобрят ли его страны-члены ЕС», – приводит его слова ТАСС.

Боррель заявил, что ЕС сосредоточится на помощи в борьбе с распространением коронавируса наиболее уязвимым странам, прежде всего в Африке, так как это отвечает интересам самой Европы, передает РИА «Новости».

Он предупредил, что в Африке ситуация с коронавирусом может быстро выйти из-под контроля, поскольку регион не обладает такими возможностями в здравоохранении, которые имеются в Европе.

По его словам, если в странах ЕС на 10 тыс. жителей приходится в среднем 37 врачей, то в африканских государствах только один. В Африке также значительно меньше мест в больницах и реанимациях, нежели в ЕС.

Параллельно с развитием пандемии коронавируса, международное сообщество наблюдает развитие феномена «инфодемии» – дезинформации о COVID-19, сообщил Боррель.

По его словам, внешняя служба ЕС с самого появления феномена «инфодемии» оперативно реагировала на эту ситуацию. «Мы продолжим эту борьбу и координацию наших общих усилий со странами-членами и с социальными сетями», – указал глава дипломатии ЕС.

Отметим, что Великобритания, Соединенные Штаты, Украина и Грузия не дали Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) принять предложенный Россией проект резолюции, который призывает отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с новым типом коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.