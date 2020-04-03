 

TVN24 – польская делегация не поедет в Смоленск из-за отсутствия «гарантий»

03.04.2020, 16:50, Новости дня

Визит правительственной делегации в Смоленск и Катынь, который планировался на 10 апреля, будет отменён, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. По его словам, такое решение было продиктовано отсутствием однозначного ответа с российской стороны, которая должна была дать письменные гарантии по обеспечению безопасности и логистики этого мероприятия.


Reuters

«Сегодня ночью было принято решение о том, что визит делегации, запланированный на 10 апреля в Катынь и Смоленск, не состоится», — заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Согласно первоначальным планам, премьер-министр, правительственная делегация и представители парламента должны были почтить память убитых офицеров в Катыни и жертв авиакатастрофы в Смоленске, пишет TVN24. 

Дворчик подчеркнул, что подготовка любого мероприятия такого плана требует согласования ряда процедур, в том числе связанных с безопасностью. «Они должны быть полностью получены. Подготовка визита этой делегации ​​начала проводиться с начала февраля, а сейчас остаётся неделя, и у нас нет на руках официальных требований, то есть гарантий, предоставленных в письменной форме», — объяснил политик. «В связи с этим было принято решение отменить визит делегации», — заявил Дворчик. Он добавил, что РФ не предоставила правительству однозначного ответа на логистические решения в плане этого визита.

«В свою очередь мы также хотим поблагодарить наших коллег в Белоруссии, потому что Минск предоставил нам возможность приземлиться в Витебске. И эти переговоры проходили очень хорошо», — добавил Дворчик.

На вопрос о характере памятных мероприятий, посвящённых 10-й годовщине смоленской катастрофы, которые пройдут в Польше, глава канцелярии премьер-министра ответил, что вскоре правительство расскажет подробности. «Это будут скромные, но достойные торжества», — подчеркнул политик.

В четверг пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Польша обратилась с просьбой об участии в ​​организации визита её делегации в Смоленск и Катынь. По её словам, РФ поддерживает связь с польской стороной, работая над этим вопросом с учётом ситуации, связанной с пандемией  коронавируса. Информацию из источников в российском МИД уже в среду получил корреспондент TVN в Москве Анджей Зауха. Журналист передал, что несмотря на закрытие Россией своих границ из-за распространения коронавируса, официальные делегации и лица с дипломатическими паспортами могут въехать на территорию Российской Федерации. «С российской стороны нет никаких политических или юридических препятствий для приезда делегации из Варшавы в Смоленск на памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине крушения президентского самолета Ту-154м», — объяснил Анджей Зауха.

Он добавил, что РФ готова помочь в организации этих мероприятий, если она получит получит соответствующий запрос от Польши. 



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