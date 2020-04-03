 

Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой «Умиление» для избавления от коронавируса

03.04.2020, 16:30, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу днем начал объезд российской столицы с чудотворной иконой Богоматери «Умиление» для избавления от пандемии коронавируса.

«Патриарх начал объезд Москвы», – сказал ТАСС глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Ранее всех верующих предстоятель РПЦ призвал одновременно с ним помолиться из дома. Перед этим он также призвал воздержаться от посещения храмов.

Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что обязанность патриарха – «заботиться о пастве», поэтому он должен был призвать всех отказаться от посещения церквей, когда есть угроза жизни и здоровью.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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