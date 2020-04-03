Собянин заявил о поддержке бизнеса и граждан в сложной ситуации из-за коронавируса

03.04.2020, 16:30, Новости дня

Финансовая нагрузка, налагаемая необходимостью поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, распределена между Фондом социального страхования, бюджетом города и работодателями, однако она может быть увеличена при необходимости, заявил, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нагрузка распределена: с одной стороны – это Фонд социального страхования, работодатели и часть бюджета города по тем структурам, тем системам, которые относятся непосредственно к городу», – сообщил Собянин в интервью Первому каналу, информирует РИА «Новости».

Он добавил, что «конечно, необходима поддержка бизнеса. Целый пакет мер был объявлен президентом России, премьер-министром и на уровне города».

«Дальше будем смотреть, как развиваться будет ситуация, и конечно, поддерживать и бизнес, и граждан, которые находятся в такой сложной ситуации», – отметил градоначальник.

Собянин отметил, что «в Москве мы ввели больший порог, большую планку для выплаты пособий по безработице, сделали его больше, чем стандартное, чтобы как раз поддержать граждан».

Мэр уточнил, что, во-первых, люди, попавшие в условия нерабочих дней, не оказались без средств из-за отсутствия зарплаты. «Это люди, которые находятся в отпусках и получают в режиме неработающих, но получают заработную плату от своих предприятий», – сказал он.

Кроме того, есть те, кто находятся на больничном, а их, по словам Собянина, «очень много». «Все граждане старше 65 лет работающие получают больничные листы, соответственно оплачивает Фонд социального страхования», – сказал градоначальник.

«А также граждане, которые подверглись самоизоляции, те, которые приехали из-за границы, – они тоже находятся на больничном, значительная их часть, те, которые захотели», – отметил Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что запас у Москвы есть, ситуация более-менее стабильная, но по итогам второго квартала столица может ощутить удар и проблемы по бюджету.

Ранее Собянин заявил, что власти столицы делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что бессмысленно принимать одинаковые меры против вируса по всей России.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.