В числе наследников Тимати нет Анастасии Решетовой

03.04.2020, 16:30, Разное

Бизнесмен и рэпер Тимати уже побеспокоился о распределении своего состояния. В число его наследников входят только кровные родственники: мама, брат и дети, а имени Анастасии Решетоваой там нет.

Об этом Тимати пояснил телеведущей Тине Канделаки во время встречи в прямом эфире. Они обсудили многие темы, в том числе и дела бизнеса. Известно, что артист занят не только собственным музыкальным творчеством. Тимур Юнусов, чье сценическое имя Тимати, является основателем и владельцем продюсерской компании Black Star Incorporated и занимается продвижением других артистов. Кроме этого, в стране работает сеть его салонов красоты, а также бургерные. Разносторонность предпринимательской деятельности в определенной степени является частичной гарантией в условиях экономического кризиса и пандемии COVID-19. Тимати с оптимизмом смотрит в будущее и много трудится для приумножения своего состояния.

Телеведущая поинтересовалась его планами в связи с будущими наследниками. Юнусов откровенно признался, что этот вопрос он уже решил. Его кровные родственники, а это мама, брат и дети Алиса и Ратмир не будут ни в чем нуждаться. Он не выделяет кого-либо, распределив в завещании равные доли. Канделаки не заострила внимание на Анастасии Решетовой, матери малыша Ратмира, а Тимати не стал объяснять свое решение.