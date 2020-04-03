Мнение: Израиль глазами украинки: о буднях во время пандемии и просто о жизни страны

03.04.2020, 16:25, Разное

История переезда этой девушки в Израиль достойна экранизации: в Украине она всегда чувствовала себя не в своей тарелке, и вот однажды, отправившись на поиски своего отца, Валерия оказалась в Израиле. Меньше, чем за две недели, проведенные в этой стране, девушка поняла, что здесь она останется навсегда. Буквально по щелчку паззл сложился и все стало понятно: Израиль – то место, к которому судьба вела Валерию всю жизнь.

Первый день

В первый день меня удивило отсутствие людей на улице. Сначала я подумала, что это из-за жары, но когда улицы остались пустыми и на второй день, мне стало не по себе. Но мне потом объяснили, что это Шабат – священная суббота для евреев, она наступает с приходом темноты, и я приехала именно в этот момент: на улицах не было машин, город был как вымерший, и я не могла понять, что случилось и куда делись люди. Для меня это было настоящим шоком.

Сложно привыкнуть

Раньше я думала, что мне будет сложно привыкнуть к тому, что люди здесь не очень сильно переживают по поводу пунктуальности и могут опоздать даже на очень важную встречу, но со временем я втянулась в их ритм и сейчас с успехом опаздываю. А вот к чему мне сложно привыкнуть до сих пор, так это вопросы гигиены: люди абсолютно не волнуются по поводу того,что нужно мыть руки. Сейчас в условиях эпидемии это особенно актуально, и только сейчас люди стали мыть руки, а до этого человек мог, идя по улице, погладить дворового пса, а потом этой же рукой взять мороженое или пирожок. Или когда я получала документы на гражданство, я стояла в очереди и передо мной стояла мама с грудничком, у которого на пол упала соска. Это здание МВД, там ходят все, там очень грязный пол, но папа поднял соску с пола, облизал и отдал младенцу. Это был шок. При этом я не понимаю, как люди выживают при этом. Я когда все эти вещи вижу, у меня все переворачивается внутри.

Текущая ситуация и карантин

На данный момент у нас не так много заболевших, если сравнивать с другими странами. На данный момент 4800 заболевших. По миру это не самый страшный показатель, но у нас всего 8 млн. человек, так что в процентном соотношении это много. С сегодняшнего дня у нас ввели самый-самый строгий карантин, ввели военное патрулирование, систему штрафов, примерно 1250 евро за нарушение карантина: например, если кто-то не сообщил о том, что он должен быть на карантине, или вышел из дому. Система отслеживает нас через телефоны, то есть на государственном уровне подтверждено подобное право. Около 200 тысяч человек, как и я, побывали на очень строгой самоизоляции, без права выходить из помещения. Это в основном было сделано для тех, кто либо сам вернулся из-за границы или имел контакт с таким человеком. Я вернулась с Аляски, была там на экспедиции, которую мы вынуждены были досрочно прервать из-за закрытия границ США. После приземления в Израиле нам пришло сообщение, о том, что мы срочно должны сесть на карантин. И так я провела две недели. Я была одной из первых среди моих знакомых, кто две недели не выходил из дома. Я даже мусор выбросить не могла. Психологически было тяжело, хотя со временем я привыкла. Карантин сейчас закончился. хотя я все равно продолжаю сидеть дома. По Израилю настроения очень разные, очень сильно коронавирус ударил по нашей жизни. Закрыли, естественно, все, с сегодняшнего дня ввели сокращение количества людей, выходящих на работу, то есть до настоящего времени 30% людей работало по всей стране, а сейчас оставили только 15%. Сейчас близится традиционный праздник освобождения евреев из египетского рабства. Это очень важный праздник и традиционно его отмечают в кругу семьи, но даже на него нельзя собираться всей семьей – только самым близким людям, проживающим под одной крышей. Очень сильно затронуло религиозный сектор: например, верующие евреи по традиции должны целовать мезузу (специальную табличку, которая висит, возле двери – как благословение, которого ты должен коснуться рукой, а потому этой рукой коснуться губ), но сейчас этого делать нельзя. Возле стены плача очень строгие ограничения, нельзя проводить определенные обряды, в синагогах есть ограничения на количество людей. Для них это беспрецедентный случай. Но мне очень нравится, что люди, в основном, реагируют адекватно, за исключением тех, кто любит выбраться на шашлыки или на пробежку. Есть, конечно, и такие, но в основном люди адекватные.. У нас очень сложная ситуация с врачами, поэтому организовали линию помощи: можно, например, пожертвовать деньги им на еду, потому что они работают по 24 часа в каких-то немыслимых условиях, и можно поддержать их хотя бы едой.

В общем и целом, общество очень сильно сплотилось, и все понимают, что настоящий кризис еще впереди, он наступит, когда карантин закончится, потому что страны просто остановились. Но мы будем надеяться на лучшее.

Образование в Израиле

Израильское образование невероятно умно организовано с точки зрения тайминга и мотивации студентов.

В 17-18 лет в Израиле заканчивают школу и идут в армию. Служба в армии обязательна для всех, отличается лишь срок: 2 года для девочек и 3 года для мальчиков. Служить в армии очень почетно, я сама бы хотела приехать в Израиль и отслужить. После армии государство дает отслужившим деньги, которые можно потратить либо на учебу, либо вложить в бизнес, либо инвестировать в себя, но для получения этих денег нужно выполнить одно условие: год нужно проработать на низкооплачиваемой работе, на заправке или в магазине. После года работы твой фонд открывается и ты можешь распоряжаться деньгами. Часто люди используют эти деньги для путешествий. К моменту возвращения в Израиль люди уже знают, куда будут поступать, знают, чему хотят посвятить свою жизнь, потому что к этому моменту это уже взрослые сформировавшиеся личности, которые повидали жизнь и в армии, и на работе, и в путешествиях.

Израильские университеты очень крутые. Это колоссальный опыт, и после университета ты выходишь очень хорошим специалистом в своей области, который, плюс ко всему, знает, как работает система. Эти системные знания, которые дает университет, просто неоценимы, и в этом плане израильское высшее образование выгодно отличается от того, что происходит в России или в Украине, где 16-летние дети должны решать, чем хотят заниматься в жизни.

Медицина

Основной принцип израильской медицины, которая известна по всему миру, которая очень хвалится и ценится, состоит в том, что пока ты не умираешь, тобой никто не будет заниматься. Пока ты ходишь и можешь дойти до врача, тебе придется отстоять жуткие очереди, ждать по 8-9 месяцев или платить частным врачам. Но если ты сильно заболел, тогда тебя достанут с того света и хваленая израильская медицина себя покажет. Для меня это очень странно, и это стало неприятным открытием.

Социальный сектор

Израильская бюрократия, мне кажется, тоже одна из самых знаменитых в мире. Она у нас возведена в абсолют. Кроме того, здесь не получится, как в России, дать кому-нибудь взятку и ускорить процесс: если не положено – значит, не положено, что хочешь, то и делай. Иногда, правда, помогает человеческий фактор: когда ты идешь и плачешь перед директором или заведующей какого-то учреждения. Тогда еще могут найти лазейку и помочь, причем абсолютно бесплатно, но это нужно знать, как подступиться. А в целом это не очень дружелюбная система.

Следует перенять

Я бы сказала, что русские могут научиться уверенности в себе. потому что израильтяне изначально воспитывают детей и сами они такие: они на 100% уверены, что правы, они умеют выражать свое мнение и отстаивать свои интересы, при этом делают это они достаточно дружелюбно, не скатываясь в агрессию. Это очень круто, и детей так воспитывают изначально: у них спрашивают их мнение, и они растут установкой, что необязательно думать, как все, и что каждый имеет право на свое мнение. Иногда это, конечно, провоцирует какие-то патовые ситуации, когда люди не могут прийти к какому-то консенсусу, но в целом умение слышать, слушать, высказывать свое мнение и быть уверенным в себе – это очень круто. Это то, чему я научилась.

Главная беда Израиля

Главная беда Израиля в том, что все умные и все правы, и никто не хочет идти на компромисс. Сейчас это спровоцировало кризис в обществе: за последний год три раза проводились выборы, и сейчас, вроде бы, начинают формировать правительство, и то только и-за коронавируса и того, что кто-то кому-то уступил, потому что страна находится в кризисе.

Проблема дорог в Израиле тоже присутствует: те же самые пробки, аварии и проблемы возникают опять же из-за того, что все правы. В России есть знак “главная дорога”, а в Израиле его нет. Почему? Потому что у всех главная дорога и потому что никто никого не пропустит, поэтому у нас другие дорожные знаки, которые точно дают понять, кто поедет первым.

Пять слов об Израиле

Противоречивый, искренний, нелогичный, теплый, мой.

“Соткан из противоречий” – точно про Израиль

Эпилог

Этой историей я хочу донести до людей, что не нужно бояться изменить свою жизнь. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, ищите то место, где вы будете счастливы, где найдете себя и свое призвание. По поводу Израиля: я никогда не могла подумать, что посвящу свою жизнь океану, а сейчас, когда я стала океанографом, я поняла, что все события в моей жизни и люди, которых я встречала, вели именно к этому. Так что визуализируйте свои мечты, ищите себя, и свое место в жизни. Если очень сильно захотеть – возможно все. Любая мечта – просто правильный построенный план, который в конце концов приведет вас к заветной цели.