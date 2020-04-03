Собянин назвал бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей России

03.04.2020, 16:16, Новости дня

Власти столицы делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что бессмысленно принимать одинаковые меры против вируса по всей России.

«По Москве и Московской области приняты, пожалуй, наиболее жесткие решения. Понятно почему: половина всех пассажиров, приезжающих в страну, проехали через Москву. Огромное количество москвичей сами побывали за границей и вернулись. Речь идет не о тысячах, а о десятках тысяч людей – это группа риска. Естественно, и динамика заражения самая высокая в Москве. Поэтому мы должны принимать самые жесткие меры. Они приняты на текущей неделе и продлены до конца месяца», – сообщил Собянин в интервью Первому каналу, информирует РИА «Новости».

«Мы делаем все, чтобы не разрушить экономику. С другой стороны, мы должны сглаживать пики распространения инфекции», – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что при принятии мер по коронавирусу, «нельзя сравнивать ситуацию в Москве и в каком-то сибирском поселке, Чукотку и Калининград, и Сочи с домами отдыха».

«У каждого своя ситуация, страна огромная. Мы не Бельгия, не Швейцария, и даже не Германия, у нас колоссальная территория», – добавил Собянин, уточнив, что в подобной ситуации необходимо ориентироваться на уровень потенциальной опасности.

«Поэтому сплошное одинаковое решение на всех территориях бессмысленно, мы еще и экономику прихлопнем и создадим огромное количество безработных там, где этого не надо было делать. И сегодня все регионы принимают решения по самоизоляции, ограничительные меры исходя из той ситуации, которая реально у них складывается», – сказал мэр столицы.

Он отметил, что решения, принимаемые регионами, во многом вводятся по предписанию главных санитарных врачей.

«Все эти решения происходят не спонтанно, а с учетом рекомендаций или даже приказов вот этой вертикали санитарных врачей. Плюс к тому – конкретные решения, связанные с работой конкретных предприятий, либо с работой системы образования, они принимаются после консультаций с правительством РФ, с оперативным штабом», – сказал Собянин.

Он напомнил, что минимум два раза в неделю проводятся селекторные совещания с регионами, где эти меры подробно обсуждаются.

«И сегодня такое селекторное совещание проведено под руководством председателя правительства. Так что говорить о том, что какая-то вакханалия наступила и каждый лепит что попало, – это не соответствует действительности абсолютно. Решения, принятые президентом, своевременные и точные», – подытожил Собянин.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.