 

РФС призвал граждан оставаться дома с помощью «Лужников»

03.04.2020, 16:16, Новости дня

На крыше московского стадиона «Лужники» появилась надпись с просьбой оставаться дома. Таким образом Российский футбольный союз (РФС) призвал граждан соблюдать самоизоляцию для предотвращения распространения коронавируса.

Видео опубликовано на официальной странице РФС в Instagram.

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Публикация от Российский Футбольный Союз (@rfsruofficial) 3 Апр 2020 в 2:00 PDT

 

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве все введенные в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения будут продлены до 1 мая.

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно, сохраняется зарплата.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем режим самоизоляции отличается от карантина.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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