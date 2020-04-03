РФС призвал граждан оставаться дома с помощью «Лужников»
03.04.2020, 16:16, Новости дня
На крыше московского стадиона «Лужники» появилась надпись с просьбой оставаться дома. Таким образом Российский футбольный союз (РФС) призвал граждан соблюдать самоизоляцию для предотвращения распространения коронавируса.
Видео опубликовано на официальной странице РФС в Instagram.
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Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве все введенные в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения будут продлены до 1 мая.
Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно, сохраняется зарплата.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем режим самоизоляции отличается от карантина.
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