Мнение: Хотите, как в Швеции или Италии, а может США?

03.04.2020, 16:16, Разное

Почитал рассказы людей об их впечатлениях и отношениях к изменениям в жизни из-за коронавируса вплоть до бытового уровня. Полным полно в интернете материалов – от различных изданий до социальных сетей – все сидят дома, теперь.

С учетом эпидемиологической ситуации в России и нашими "каникулами", которые в ближайшее время имеют достаточно высокие шансы перерасти в карантинные мероприятия, имеет смысл всем ознакомиться с рассказами людей оттуда, где "знакомство" с коронавирусом произошло на несколько недель раньше, чем у нас.

Франция. Две недели назад. Алексей Воробьев, житель Сан-Дени, пригород Парижа.

— Чтобы выходить на улицу нужна бумажка, которую, на самом деле ты же сам себе и пишешь, чтобы объяснить цель твоих прогулок: в магазин, к врачу или на работу. Но пока всё только на словах. Не знаю, как в самом Париже, но у нас на районе люди тусуются, дети в парке в мячик играют. Может, потом прикроют? Каких-либо «зондер-команд», проверяющих документы и температуру у всех поголовно нет. В масках и перчатках люди ходят, но их меньшинство. Я сам на работу не хожу, стройобъекты закрыты. Гуляю до магазина и обратно…

Польша.Никита Кемеров, две недели назад.

— 15 марта Польша закрыла границы для иностранцев. Для поляков, которые возвращаются в страну ввели обязательный 14 дневный карантин. Власти вместе с авиакомпанией ЛОТ организовали специальные рейсы для возвращения поляков на родину.

У нас не работают школы и детские сады. По сути, открыты только продуктовые магазины и аптеки. Некоторые маленькие не продуктовые магазины организовывают продажу на улицу, типа как ночные аптеки.Закрыли торговые центры, кинотеатры, музеи, рестораны и даже детские площадки.

Людей в масках не встречал, но в перчатках некоторых покупателей видел в продуктовых магазинах. Сотрудники магазинов поголовно в перчатках. В автобусах огорожена небольшая часть салона со стороны водителя.

Первые несколько дней все ломанулись закупаться, и не было макарон, круп, муки, туалетной бумаги. У меня друг работает на складе крупной сети Лидл, и говорит, что дефицита не предвидится. Единственное, чего не хватает, так это перчаток, масок и средств дезинфекции рук. По этой причине люди покупают спирт, гель алое и готовят такое средство сами. Из-за этого несколько дней спирта в продаже не было, теперь снова появился.

Какие выводы нужно сделать: не скупайте все подряд в объемах, сопоставимых с годовыми. Ограничьте по возможности контакты с окружающим миром. Читайте информацию о мерах, которые предпринимает государство, в котором вы находитесь, и не паникуйте.

У Шведов все более-менее – даже мемасики делают, а как там обстоят дела с самоизоляцией можете почитатьтут

О том, как не надо делать, на американском примере – устами Медузы. Если кратко, то запоздалая реакция, бюрократическая неразбериха и политизация эпидемии привели США к первому месту по количеству зараженных. Полный материалтут.

А вот выдержки из другого материала про впечатления людей в Нью-Йорке:

Врач-терапевт

работает в одной из нью-йоркских больниц, беседовал на условиях анонимности

Сейчас больницы напоминают зону боевых действий. Наша нормальная перепись в больнице — около 100–200 пациентов. На сегодняшний день их почти в три раза больше. Многие в критическом состоянии, что создает большую нагрузку на систему.

Больше всего нам не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). Я знаю людей, которым выдается одна защитная маска на неделю. Если вы теряете эту маску, или она испачкается, или намокнет, можно лишь пожелать вам удачи в поисках другой. Люди держатся за свое защитное снаряжение, как выжившие в кораблекрушениях за спасательные плоты. Довольно трудно понять, сколько мы сможем оставаться на плаву. Но кроме СИЗ нам еще много чего не хватает. У нас мало места: больницы переполнены пациентами. У нас заканчивается оборудование, средства индивидуальной защиты и оборудование для пациентов, высоконадежные носовые канюли, седативные и паралитические средства для вентилируемых пациентов. И у нас не хватает персонала, все работают на износ, все невероятно худые.

Майя

попросила не указывать свою фамилию, программист

С самого начала Америка слабо реагировала на угрозу вируса, жители Нью-Йорка не воспринимали ситуацию всерьез, да и администрация не проясняла ее. Прошло недели две, прежде чем проблема была обозначена государством. Тут большую работу проделал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Он прагматичный человек, очень хорошо обращался к людям, четко говорил, что надо делать, что происходит, какой план. Он сделал очень много для того, чтобы люди сидели дома. Он говорит: «Да, апокалипсис наступает». И рассказывает, что в этом случае надо делать. Человек с четкой позицией.

Лиза Молявка

старший бармен

В Нью-Йорке нет такого, как в Италии, Франции или Испании, — что ты не можешь выходить на улицу и полицейские загоняют тебя домой. Но все бизнесы закрыты, не работают рестораны, кофейни. Нас в баре распустили, сказав, что мы останавливаем работу из-за карантина и что когда власти прояснят ситуацию, нам сообщат. Непонятно, когда все откроется, а рента между тем капает. В Нью-Йорке одна из самых высоких рент, это большая проблема для всех маленьких бизнесов. В большинстве случаев они принадлежат мигрантам, а те вообще не защищены. У них нет страховок, а значит, им недоступны медицинская помощь, пособие по безработице и так далее. Они и домой не могут улететь, потому что границы закрыты и денег нет. Им помогают разные организации, занимаются благотворительностью, но страшно представить, как сейчас, например, выживают мексиканские семьи, где много детей и все они здесь нелегально.

Второй острый вопрос — оплата жилья. В Нью-Йорке это очень дорого, большинство людей тратят половину зарплаты, чтобы оплатить счета и жить в комнате. Сейчас многие остались без работы и все думают, что делать дальше. Правда, владелец квартиры не имеет права выселить тебя в течение трех месяцев, даже если ты не платишь. Это подтвердил губернатор Нью-Йорка, чтобы люди не паниковали: никто не останется на улице, все будет хорошо. Но никто не хочет оказаться в долгах, когда все закончится. Карантин продлили еще на месяц, и никто не представляет, как будет восстанавливаться жизнь и работа. Я сама не паникую, хотя и у меня будет долг по квартире, и были планы по работе, путешествия — отменилось все, что я ждала.

Вот, как-то так. В целом во всем мире правительства государств, местные органы самоуправления принимают схожие меры, которые должны выполняться.Читайте, мотайте на ус и сидите дома. Допустить перегруз системы здравоохранения сейчас сравнимо с диверсией или терактом, пройдет вирус – победим, а потом и экономику восстановим.