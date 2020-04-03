 

НАБУ допросило Дениса Ермака – адвокат

03.04.2020, 16:15, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщил “Українським новинам” его адвокат Иван Холондович.

“Был допрос, продолжался около двух – трех часов”, – сказал адвокат.

Ермака допросили в качестве свидетеля в рамках дела, которое расследует НАБУ по заявлению народного депутата от “Слуги народа” Гео Лероса.

По информации Холондовича, Ермак “дал обоснованные показания относительно расследуемых обстоятельств” и предоставил образцы голоса для сравнения с записями, которые обнародовал Лерой.

Кроме того, сообщил адвокат, Ермак “рассказал об обстоятельствах знакомства с лицами, которые фигурируют в деле и предоставил информацию о возможном привлечении их к провокативным действиям по заказу отдельных групп людей и служб”.

29 марта Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. В комментарии “Украинской правде” депутат сообщил, что получил около 40 часов записей.

Денис Ермак назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что намерен подать заявления против Лероса в Госбюро расследований и СБУ. “Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально, что такой, как ты, оказался в партии “Слуга народа” среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям”, – говорил он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / На Аляске подсчитали потери от введенного Россией продэмбарго

12.02 / СМИ стало известно о требовании ФСБ предоставить доступ к переписке россиян

11.02 / В Таджикистане женщины спасли детей друг друга, став донорами печени

24.03 / Слухи о дефиците парацетамола в аптеках опровергли

10.02 / В Днепре горело общежитие, шесть человек госпитализировали

20.02 / Появилось видео дорожного конфликта военных РФ и США в Сирии

31.03 / Как правильно чихать и кашлять. Инфографика

07.03 / «Летела три с лишним метра»: певица упала со сцены и допела для губернатора хит Пугачевой с переломом ноги

10.03 / США подтвердили отказ Трампа приехать в Москву на празднование Дня Победы

10.02 / Кардиологи США: золотого стандарта частоты сердечных сокращений не существует

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска