НАБУ допросило Дениса Ермака – адвокат

03.04.2020, 16:15, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщил “Українським новинам” его адвокат Иван Холондович.

“Был допрос, продолжался около двух – трех часов”, – сказал адвокат.

Ермака допросили в качестве свидетеля в рамках дела, которое расследует НАБУ по заявлению народного депутата от “Слуги народа” Гео Лероса.

По информации Холондовича, Ермак “дал обоснованные показания относительно расследуемых обстоятельств” и предоставил образцы голоса для сравнения с записями, которые обнародовал Лерой.

Кроме того, сообщил адвокат, Ермак “рассказал об обстоятельствах знакомства с лицами, которые фигурируют в деле и предоставил информацию о возможном привлечении их к провокативным действиям по заказу отдельных групп людей и служб”.

29 марта Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. В комментарии “Украинской правде” депутат сообщил, что получил около 40 часов записей.

Денис Ермак назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что намерен подать заявления против Лероса в Госбюро расследований и СБУ. “Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально, что такой, как ты, оказался в партии “Слуга народа” среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям”, – говорил он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.