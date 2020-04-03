Савченко: Безработица может достичь 30%, доходы снизятся на 25% минимум. Состояние экономики в мае будет хуже, чем в апреле

03.04.2020, 16:15, Новости дня

Правительство неадекватно оценивает состояние экономики на 1 мая и на конец года. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

“Правительство неадекватно оценивает состояние экономики, которое будет 1 мая. И вообще плохо представляет, чем закончится этот год. Я смотрю прогноз, выпущенный три дня назад. Они планируют, что безработица в этом году сократиться на 0,3%, реальные доходы украинцев упадут всего на 0,3%, а экономика – на 4,9%. Если ограничения продлятся до начала мая, я прогнозирую совсем другие результаты: безработица достигнет 30%, падение доходов на 25% минимум (причем, неравномерно, у некоторых людей доходы упадут до нуля, а у кого-то даже увеличатся). Состояние экономики в мае будет хуже, чем в апреле. Рестрат в мае невозможен, потому что было очень большое торможение. Экономика будет по инерции будет падать до сентября”, – сообщил собеседник.

По его мнению, нужны более смелые меры поддержки людей и бизнеса, чем те, что предложил Кабмин.

“Лучшая мера, которая может решить много проблем – медицинских и социальных, – отправить всех работающих людей старше 60 лет на больничный до 1 мая. Это дорого – более 2 млн людей должны получать больничные. А сейчас дана команда блокировать выход на больничные. Правительство через госбюджет должно выплачивать 5 тыс. грн в апреле и мае всем людям, которые платили социальные взносы и налог на зарплату. Тогда работодатели не будут увольнять сотрудников. Надо выдать по 2 тыс грн на детей. Это позволит людям продержаться. Что не может понять власть, что уже миллионы украинцев лишились средств существования, а к 1 мая будет таких 2-2,5 млн. Поэтому, я считаю меры, принимаемые правительством, недостаточными. А промедление может отбросить наше развитие на многие годы”, – предупредил Савченко.

Он полагает, что нежелание отменять налог на недвижимость и землю и недвижимость может говорить о предстоящем переделе собственности.

“Как помочь бизнесу? Отменить соцвзносы и налог на зарплату до 1 сентября. И прописать исключение для госпредприятий и всех компаний, которые продолжали работать и зарабатывать – это, например, торговые сети. А налог на землю и недвижимость надо отметить до 1 января 2021 года. Вместо этого его восстановили, причем, коррупционным образом. Эта внесенная правка в закон про так называемые карантинные льготы (№ 540-IX от 30 марта 2020 года), где написано “может быть освобожден”, меня сильно возмущает. Решение отдается на откуп коррупционеру, к которому идешь и договариваешься, за какую сумму не надо платить налоги. Это циничный удар по бизнесу. Думаю, конечная цель этой правки, – передел собственности. Уже работают группы, просчитывающие, кого и как давить, как упадет стоимость недвижимости, кто и как это потом будет покупать. Информации об этом очень много. Многие мэры и их бизнес окружение уже раскатали губу”, – предупредил экономист.

По его расчетам, спасение украинской экономики может обойтись в 400 млрд грн.

“На программу поддержки надо примерно 10% ВВП – это 400 млрд грн на два месяца. Где взять деньги? Первый резерв: Минфин должен выпустить “вирусные” облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 100 млрд грн. И дать право каждому городу выпустить муниципальные ОВГЗ в зависимости от численности работающего населения. На 10 лет, под 10% годовых, с отсрочкой платежа на два года. Нацбанк все это должен купить. На первое время денег хватит. Далее надо ограничить зарплаты всех работающих в госсекторе, вплоть до прокуроров и судей. Установить до 1 июля максимальную зарплату – 20 тыс, а потом 30 тысяч. Это настоящая солидарность. В США были такие моменты и нам надо учиться этому”, – сказал собеседник.

Также, считает Савченко, можно направить на преодоление часть международной помощи.

“МВФ выделит $50 млрд в виде грантов бедным странам. На $1,5 долларов мы можем рассчитывать. И надо предусмотреть в новой программе с МВФ, что часть денег также пойдет на критический импорт – закупки того, что нужно нам для коронавируса. $1 млрд хватит, чтобы насытить нашу медицину. Только надо принять еще один закон, и тогда сможем рассчитывать на транш $5 млрд в этом году. Так и профинансируем программу поддержки. Деньги должны идти бизнесу и украинцам, чтобы они выжили, сохранили рабочие места”, – подытожил Савченко.

3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер. Он отметил, что по расчетам правительства, в конце апреля может начаться “поступательное послабление карантинных мероприятий”. По его словам, сначала на работу выйдут люди работоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта. “Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики”, – сказал Шмыгаль.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

В Украине по состоянию на 10.00 3 апреля насчитывалось 942 случая заболевания COVID-19, умерло 23 человека, 19 – выздоровели.