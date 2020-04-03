В Луганской области три человека подорвались на минах, двое из них погибли – разведка

03.04.2020, 16:15, Новости дня

В конце марта в Славяносербском районе Луганской области трое человек подорвались на минах: двое из них погибли, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, “командование российско-оккупационных войск активизировало мероприятия, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”.

“Речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, с которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями. В то же время противник активизировал минирование местности, в том числе частных земельных участков, без установки предупредительных знаков и ограждений. 27 марта в Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на эти трагические события, с 30 марта российские наемники продолжили минирование местности в указанном районе”, – сказано в сообщении.

Деталей о погибших и пострадавшем жителях Луганской области разведка не приводит.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.