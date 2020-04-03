Названы понижающие иммунитет малоизвестные факторы

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03.04.2020, 16:09, Разное

Иммунитет играет важную роль в жизни человека, потому как предохраняет организм от негативного влияния внешних факторов. При этом имеются определенные нюансы, которые способны уменьшить сопротивляемость тела к разным недомоганиям.
Одним из таких факторов являются лекарства. Например, обезбаливающие препараты провоцируют повреждение слизистой кишечника. В итоге у людей появляется синдром повышенной проницаемости органа, после чего заметно снижается функциональные способности иммунитета. То же касается и средств от изжоги. Отдельные вещества могут влиять на кислотозависимые болезни, существенно меняя объем кислоты желудочного сока.

В списке негативных факторов также находятся жесткие диеты. Известно, рацион с незначительной численностью продуктов и малым количеством углеводов приводит к тому, что практикующий его человек болеет чаще остальных. Подобные программы провоцируют острую нехватку необходимых здоровью микроэлементов, получаемых из продуктов питания.

Отрицательно воздействует на иммунитет и алкоголь. Он подавляет функцию костного мозга вырабатывать белые и красные кровяные тельца, а это, в свою очередь, ослабляет слизистую оболочку. Постоянные поездки любителей путешествий приводят к влиянию разных микробов, а в большей части случаев организм людей к ним не приспособлен. Особенно этого касается посещений экзотических государств. Стоит принимать во внимание также непривычную еду и климат этих стран.

Ученые доказали, от одиночества люди испытывают угнетенное чувство и страдают от плохого иммунитета. Данный фактор ухудшает здоровье на клеточном уровне и провоцирует торможение защитных реакций.



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