В Подмосковье число инфекционных коек планируют увеличить до 5000

03.04.2020, 16:09, Разное

До конца апреля на территории Московской области количество инфекционных коек должно составить пять тысяч. В настоящее время в РФ – более 4100 больных коронавирусом людей.

Как выразился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, работа по противодействию коронавируса очень важна, и здесь существенно помогает федеральное правительство. В частности, власти выдают материальные ресурсы на дорогое медицинское оборудование. Оперативные поставки в настоящее время – немалая проблема, что является вызовом для российской промышленности.

В Московской области хотят увеличить количество инфекционных коек, сейчас их около 1400, а заняты – 83. Как отметил Андрей Воробьев, хорошо, если эти койки останутся пустыми.