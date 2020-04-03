 

Губернатор Оренбуржья сообщил о первой победе над коронавирусом

03.04.2020, 16:07, Новости дня

Губернатор Оренбургской области сообщил о первой победе над коронавирусом. На личной странице в "Инстаграм" глава региона Денис Паслер написал, что сегодня из больницы выписали первого пациента –  единственного заболевшего ребенка. Еще четырех человек готовят к выписке в ближайшие несколько дней, передает ГТРК "Оренбург".

"5 апреля будет снят карантин с жителей Орска, контактировавших с заболевшим. Анализы у всех показали отрицательный результат. Благодарим наших врачей за работу! Они не просто профессионалы, но и настоящие герои, которые продолжают борьбу, несмотря на опасность и усталость", — рассказал Денис Паслер.

Текст:

ГТРК "Оренбург"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Кузнецов забил, но “Вашингтон” проиграл “Питтсбургу”

24.02 / Президент Эстония заявила об отсутствии территориальных претензий к соседям

18.02 / Huawei и Xiaomi согласились предустанавливать российские приложения

04.03 / Лидер абхазской оппозиции госпитализирован за три недели до выборов

24.03 / 14 россиян сошли с лайнера Costa Luminosa на итальянский берег

10.02 / Прилетевший из Китая уфимец пошел сдавать анализы: медики разбежались по кабинетам

21.02 / Небензя заявил о невыдаче США визы очередному российскому дипломату

11.02 / Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ звучат вдвое дольше

06.02 / Не только Киану Ривз – в украинском учебнике нашли новую фотожабу

13.02 / Суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter на 4 млн рублей из-за отказа локализовать личные данные россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска