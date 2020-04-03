 

Хотел погреться: в Екатеринбурге задержан поджигатель, убивший восемь человек

03.04.2020, 16:07, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в резонансном поджоге, совершенном 26 марта в Екатеринбурге. Тогда в жилом доме на улице Омской сгорели восемь человек.

 

Предполагаемый поджигатель рассказал, что гулял по городу и пил алкоголь. В место совершения преступления он попал случайно, выбрав наименее людный маршрут, на котором, по его мнению, минимизировалась вероятность встречи с сотрудниками полиции, патрулировавшими улицы.

В какой-то момент подозреваемый – ранее не судимый безработный мужчина 199й года рождения, зашел в подъезд, чтобы погреться. После этого в доме и возник пожар, оказавшийся фатальным для восьмерых жильцов.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета отметили, что задержанного ожидает психиатрическая экспертиза. В настоящее время следователи выясняют мотивы, которыми руководствовался подозреваемый.

Кроме того, его проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям, гс поджогами жилых домов.



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