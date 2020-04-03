Подхвативший коронавирус Проценко рвется на работу

03.04.2020, 16:07, Новости дня

У главврача инфекционной больницы N40 в Коммунарке Дениса Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, самочувствие нормальное. Он рвется на работу, отметил гендиректор Национального медико-хирургического центра (НМЦХ) имени Н.И. Пирогова Олег Карпов. Пока Проценко в самоизоляции, но руководит клиникой и консультирует дистанционно.

24 марта больницу в Коммунарке посещали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Они общались с Проценко, который показывал им, как работает больница, какие условия созданы для пациентов в палатах. Владимир Путин даже облачился в противоэпидемический костюм и навестил одного из пациентов, напоминает ТАСС. Но 31 марта анализ на коронавирус у Проценко дал положительный результат.

На 11 часов 3 апреля был выявлен 601 новый случай заболевания коронавирусом в РФ против 771 новых выявленных случаев сутками ранее. Всего в РФ отмечается 4 тысячи 149 случаев заражения. 34 человека скончались от осложнений коронавирусной инфекции, 281 человек выписаны из больниц после лечения.

Наибольшая доля заболевших приходится на российскую столицу. В Москве официально подтверждены 2 тысячи 923 случая заболевания коронавирусом. Далее с большим отрывом следуют Подмосковье – 211 пациентов, Санкт-Петербург – 156, Коми – 56, Ленинградская область – 41, по 39 заболевших в Краснодарском крае и Свердловской области, в Бурятии 31 пациент с коронавирусом. В остальных регионах заболевших менее трех десятков человек, а в семи их пока нет вообще.

Президент Владимир Путин подписал 2 апреля указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Это сделано для того, чтобы максимально снизить контакты между людьми во избежание передачи коронавируса.

Всего в мире коронавирус диагностировал более чем у миллиона человек. Из миллиона 33 тысяч заболевших более 54 тысяч пациентов скончались. Более 218 тысяч человек выздоровели.

В лидеры по инфицированию населения выбились Соединенные Штаты. Здесь более 245 тысяч заболевших. Затем следуют Испания и Италия – более 117 и 115 тысяч соответственно. Германия с 85 тысячами заболевших обогнала Китай, где вспышка заболевания коронавирусом была отмечена еще в декабре 2019 года.