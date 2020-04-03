 

В гостях у Джимми Киммела: Дженнифер Энистон “встретилась” с медсестрой, заразившейся коронавирусом

03.04.2020, 15:58, Разное

Сегодня медработники нуждаются в поддержке как никто другой. Именно от них зависит, какой ценой мир оправится от коронавируса. Помогая нам, они жертвуют своим собственным здоровьем. Среди врачей и медсестер участились случаи заражения COVID-19. В начале недели стало известно, что положительный тест на новую болезнь пришел главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. В США широкую огласку получил случай, произошедший в штате Юта.

Медсестра Кимбэлл Фейрбэнкс, которая работала в кардиологическом отделении больницы, на прошлой неделе заразилась коронавирусом. С момента постановки диагноза она находится на самоизоляции, из-за чего не может видеться с родными, в том числе и с двумя маленькими дочерьми. Девушку решил поддержать ведущий Джимми Киммел, который продолжает записывать свое шоу. Впрочем, программу он ведет не из студии, а прямиком из своей гостиной. Гости к нему “приходят”, как можно догадаться, виртуально – по видеосвязи.

Хочу, чтобы ты кое с кем увиделась. Ее зовут Дженнифер,

– решил подбодрить Кимбэлл ведущий и устроил девушке конференц-колл с Дженнифер Энистон.

Привет, дорогая, так приятно познакомиться с тобой! Я просто хочу сказать: “Да хранит вас Бог!” Тебя и всех твоих коллег, которые выполняют свой долг. Я даже не знаю, как выразить благодарность за то, что вы делаете, подвергая себя риску. Вы невероятные,

– обратилась Энистон к Фейрбэнкс. Актриса также поинтересовалась самочувствием медсестры. Та рассказала, что ей уже намного лучше.

Впрочем, встреча с кумиром многих поколений была не главным сюрпризом, который Энистон и Киммел подготовили для Фейрбэнкс. Они подарили ей сертификат на 10 тысяч долларов на услуги Postmates – службы доставки из ресторанов и магазинов. Кроме того, подарочные карты с меньшим номиналом получили и все медсестры из отделения, где работает Кимбэлл.



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