Нефть Brent подорожала до 34 долларов за баррель

03.04.2020, 15:53, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 13,6% и достигла отметки в 34,02 доллара за баррель.

Об этом свидетельствовали данные торговой площадки на 15.21 мск, передает ТАСС.

Стоимость нефти сорта WTI прибавила 7,3% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 27,17 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведет совещание по нефти.

До этого американские СМИ сообщили, что нефтяники США захотели вынудить Россию сократить добычу нефти.

Также сообщалось, что США решили не просить свои нефтяные компании о снижении добычи. При этом Саудовская Аравия якобы выразила готовность сократить нефтедобычу.

Отметим, что глава Белого дома Дональд Трамп считает, что РФ и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».

Тем временем стало известно о подготовке переговоров ОПЕК+.