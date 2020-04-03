Дженнифер Энистон отказывала Брэду Питту в сексе девять месяцев

03.04.2020, 15:53, Разное

Голливудские артисты Брэд Питт и Дженнифер Энистон начали встречаться в 1998 году, но звезда сериала «Друзья» продолжительное время отказывала возлюбленному в сексе. Западные издания сообщают, что это длилось на протяжении девяти месяцев.

По словам информатора, знакомого с ситуацией, это было самое правильное решение, которое приняла Дженнифер Энистон. Брэду Питту пришлось ждать интимных утех девять месяцев, чего еще никогда не случалось в его жизни. Сблизилась пара только в 1999 году в День святого Валентина, а за несколько недель до этого их любовная связь перестала быть тайной для всех остальных. Знаменитые актеры успели побывать на пяти свиданиях, когда публика узнала про их отношения.

Свадьба двух возлюбленных состоялась в 2000 году, но через пять они расстались. Питт связал свою жизнь вскоре с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. В течение пяти лет они прожили без штампов в паспорте, но в 2014 году поженились. У супругов к тому моменту родились трое общих детей. Спустя два года пара рассталась.

Сейчас Брэда Питта и Дженнифер Энистон связывают дружеские отношения. Их встреча и общение на вручении одной из кинонаград впечатлили зрителей. Они улыбались друг другу и выглядели счастливо. Актриса приобняла бывшего супруга, а тот взял ее за руку. Теперь некоторые поклонники допускают воссоединение экс-влюбленных.