Путин призвал регионы не ограничивать экономическую деятельность «под одну гребенку»

03.04.2020, 15:53, Новости дня

Ограничивать экономическую деятельность из-за коронавируса во всех регионах под одну гребенку нельзя, везде разная ситуация, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности России.

«Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся. И это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент добавил, что, безусловно, власти будут к ним прислушиваться. «Всю работу будем строить исходя из этого, обеспечивая главные приоритеты – жизнь и здоровье граждан России», – подчеркнул он.

По словам российского лидера, общих директивных указаний, подрывающих экономику, давать не следует. Он назвал путь, выбранный российскими властями, правильным.

Путин сообщил об особой ответственности губернаторов в связи с продлением нерабочих дней, передает ТАСС.

Очень важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти в условиях самоизоляции, подчеркнул глава государства, попросив членов Собвеза оказать помощь федеральным, региональным и муниципальным органам власти в налаживании взаимодействия.

«Хотел бы поблагодарить и вас, и всех ваших сотрудников за ту работу, которую вы проводите в непростых сегодняшних условиях, выразить надежду, что правопорядок, безопасность страны будут и дальше надежно обеспечиваться», – сказал Путин.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

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