 

Apple оформила патент на «подводный» режим для смартфона

03.04.2020, 15:53, Разное

Американская корпорация из Купертино Apple подала заявку, желая запатентовать «подводный» режим работы смартфона. Новая возможность позволит проводить съемку на глубине.
Соответствующая документация поступила в распоряжение Ведомства по патентам и товарным знакам в США. В ней имеются описания режима пользовательского интерфейса, предназначающегося для удобства управления мобильным аппаратом под водой. На суше пользователь получит возможность переключиться на обычный режим на iOS. По мнению экспертов, новшество ориентировано на любителей вести видео- и фотосъемку во время подводного плавания.

Благодаря новой опции станет экономнее расходоваться заряд аккумулятора, и появится специальный индикатор для оповещения, что устройство работает под водой. Кроме этого, данная возможность облегчит доступ к основным используемым сервисам.



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