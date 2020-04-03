Политики в Италии свернули флаги ЕС в знак протеста против недостатка солидарности

03.04.2020, 15:53, Новости дня

Ряд итальянских политиков и мэров, в том числе вице-спикер нижней палаты страны, временно сняли флаги Евросоюза, висевшие рядом с национальным флагом в знак протеста в связи с недостатком солидарности среди стран-членов ЕС на фоне пандемии коронавируса.

Так, лидер оппозиционной партии «Лига» Маттео Сальвини написал в своем Twitter, что очередной флаг на фасаде мэрии свернул мэр города Кадонеге (провинция Падуи) Марко Скиесаро.

«Европа нам не помогла, это не та Европа, которую мы себе представляли, не Европа народов, она кажется садом Германии. Не думаю, что наши деды и прадеды проливали свою кровь, чтобы освободить Европу и передать ее в третий раз Германии. Европа была основана на руинах Второй мировой войны», – разместил политик видео мэра, который представляет его партию, информирует ТАСС.

Флаги ЕС свернули ранее и другие градоначальники. Ранее лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони написала в Twitter, что вице-председатель палаты депутатов Фабио Рампелли, член ее партии, убрал флаг ЕС из своего кабинета в парламенте. «Наше послание заключается в том, что эта Европа оставила Италию в одиночестве в момент, когда страна более всего нуждалась в помощи. Европа должна решить, выбирает ли она продолжать существовать или растравиться в эгоизме немцев», – написала Мелони.

Ранее Сальвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов». Советник президента Турции заявлял, что Европейский союз провалил экзамен, которым является пандемия коронавируса. ЕС не оказал достаточной поддержки своим странам, которые пострадали от коронавируса наиболее сильно.

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