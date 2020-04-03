В России выписали уже около двух десятков штрафов за нарушение режима самоизоляции

03.04.2020, 15:45, Новости дня

В нескольких регионах России жителей уже штрафуют за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Поправки в КОАП, которые вводят штрафы за такие нарушения, были приняты в последние несколько дней.

В Башкирии полиция составила уже 19 протоколов на нарушителей режима, сообщил заместитель начальника полиции МВД Башкирии Артур Сайфуллин.

Первым оштрафованным стал 33-летний житель Уфы. Его задержали ночью, когда он пытался перепарковать во дворе свою машину. Суд назначил ему минимальное наказание за нарушение карантина – 15 тысяч рублей.

В правительстве республики рассказали, что, возможно, выписанные штрафы отменят, так как стражи правопорядка “поспешили” их выписать:

“Начали проверку. Будут отмены. Они реально поспешили, хотя мы просили этого не делать. Видимо, у них там своя отчетность перед Москвой”, – сообщили в правительстве Башкирии.

Штрафы не соблюдающим домашний режим больным коронавирусом собираются выписать и силовики в Москве. По сообщению столичной полиции, “нарушителей” режима вычислили с помощью уличных и подъездных камер видеонаблюдения и поместили в инфекционные больницы. Когда они оттуда выйдут, им грозят штрафы до 4 тысяч рублей, в соответствии с новыми поправками в КОаП Москвы.

Депутат Мосгордумы и автор нового закона Кирилл Щитов пояснил, что штрафовать в Москве будут в первую очередь больных COVID-19, нарушающих режим изоляции и “грубых нарушителей правил, которые соберутся в парке на шашлыки”.

В России за прошедшие сутки зафиксирован 601 новый случай заражения, общее число заболевших достигло 4149. Режим “нерабочей недели” и принудительной самоизоляции граждан на этой неделе был по всей России продлен до конца апреля.