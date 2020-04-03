В Праге снесли памятник маршалу СССР Коневу. Посольство РФ назвало это “вандальскими действиями”

03.04.2020, 15:45, Новости дня

В столице Чехии Праге утром 3 апреля был снят с постамента памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о сносе было принято еще прошлой осенью, сама статуя в соответствии с решением городских властей будет перенесена в музей. Представитель Праги-6 заявил, что демонтаж памятника произошел именно сейчас, во время карантина, потому что “наконец были решены процедурные вопросы”.

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж иронично прокомментировал снос скульптуры: “У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все: на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос”.

Посольство РФ в Праге назвало снос “вандальскими действиями отвязанных муниципальных руководителей” и “недружественным шагом”. “В связи с произошедшим выразили решительный протест Министерству иностранных дел Чешской Республики, – заявили представители консульства. – Своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника не останется без соответствующей реакции российской стороны”:

“Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом”, – также сказано в сообщении консульства. О комментарии старосты Праги-6 российские дипломаты заявили, что он “глумится над памятью освободителя Праги, Освенцима и Терезина”.

Маршал Иван Конев в 1945 году командовал частями Советской армии, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской Германии. Памятник в Праге ему установили в 1980 году, но в последние годы отношение к статуе было неоднозначным: ее неоднократно покрывали граффити “Нет кровавому маршалу” и обливали розовой и красной краской. Это было связано с тем, что пражане воспринимали действия Красной армии в Чехословакии не только как освободителей, но и тех, с чьим приходом в Центральной и Восточной Европе была установлена коммунистическая диктатура.

В этой связи власти района Прага-6 решили убрать из сквера статую советского военачальника и отправить ее в музей. На месте статуи будет поставлен Мемориал в честь освобождения Праги во Второй мировой войне.

“Мы будем относиться к статуе с уважением и, конечно, не рассматриваем возможность перемещения ее за границу”, – заявил тогда Ян Лацина, заместитель мэра Праги-6.

Отношения России и Чехии осложнились не только из-за сноса памятника Коневу, но и из-за инициативы мэра другого пражского района, Ржепорые, установить памятную доску бойцам Русской освободительной армии (“власовцам”), которые воевали на стороне фашистской Германии. В Праге хотят почтить их память за то, что они оказали вооруженную помощь Пражскому восстанию в 1945 году, но в России историческое сообщество считает их предателями.

В Москве в прошлом месяце был демонтирован памятник другому знаменитому маршалу Второй мировой войны – Георгию Жукову, – установленный на Манежной площади. Его заменили на другой памятник тому же Жукову, но на следующий день сняли и его, объяснив это трещиной в пьедестале. Московские власти пообещали, что ко Дню Победы вновь установят первый памятник, после того как постамент будет отреставрирован.