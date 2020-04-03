Скандалы: Александр Бастрыкин взял следствие МВД

03.04.2020, 15:40, Разное

Двух генерал-майоров Александра Бирюкова и Александра Краковского обвинили в небескорыстной помощи застройщику

Басманный райсуд 3 апреля рассмотрит ходатайства СКР об аресте двух заместителей руководителя Следственного департамента (СД) МВД генерал-майоров Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя СД Александра Брянцева. Все трое были задержаны и в рамках возбужденного лично главой СКР Александра Бастрыкина уголовного дела обвинены в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, сотрудники СД вначале незаконно добились передачи уголовного дела застройщика Альберта Худояна в свое ведомство, а затем способствовали освобождениям из СИЗО бизнесмена и арестованных земельных участков.

Всех троих офицеров задержали по домам, а после обысков, которые прошли и в их кабинетах, доставили в центральный офис СКР в Техническом переулке. Стоит отметить, что оперативники ФСБ и следователи СКР были без масок и перчаток, а задержанным также не предложили их надеть. Измерив фигурантам температуру, сотрудники СКР обвинили их в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Это уголовное дело председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил в 21:30 1 апреля, направив соответствующее постановление генпрокурору Игорю Краснову.

Судя по этому документу, доказательствами вины офицеров являются данные оперативно-разыскных мероприятий.

По версии обвинения, «не позднее» 2 июля 2019 года заместители руководителя СД «из корыстных побуждений» вступили в сговор, рассчитывая получить вознаграждение от обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) бывшего владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна.

Генерал Бирюков подготовил служебную записку на имя своего руководителя Александра Романова, в которую внес недостоверные данные о якобы имеющихся грубых нарушениях процессуальных норм при расследовании дела застройщика в главном следственном управлении ГУМВД по Москве. А генерал Краковский убедил затем главу СД в передаче материалов в свой департамент.

При этом Александр Бастрыкин уверен, что генерал Романов был введен своими замами в заблуждение.

В свою очередь, следователь Брянцев, которому было поручено вести расследование, «желая угодить» своим начальникам, вначале освободил из-под ареста три земельных участка (Ленинградский проспект, владение 37), где структура Альберта Худояна строила жилищный комплекс, а в ноябре 2019 года Тверской райсуд удовлетворил его ходатайство о переводе обвиняемого из СИЗО под домашний арест. Впоследствии, полагают в СКР, в СД планировали и вовсе освободить бизнесмена, переквалифицировав обвинение на более легкое.

По словам адвоката застройщика Александра Забейды, его подзащитный сообщил СКР, что никаких денег генералам не обещал и не передавал. Защитник отметил, что бизнесмен продолжает находиться под домашним арестом: «Никаких особых поблажек от следствия он не получил».

Потерпевшим от действий господина Худояна является зарегистрированная в Лондоне компании Mansfield Executive Ltd, представитель которой в заявлении в полицию указал, что застройщик незаконно получил права на долгосрочную аренду участков. Ущерб от его действий был оценен в 2,2 млрд руб. От действий генералов МВД, по данным господина Бастрыкина, снова пострадала Mansfield Executive Ltd, утратившая право на участки и возможность «возмещения имущественного вреда».

Представители защиты офицеров отметили, что те не признают вину, утверждая, что делали все по закону.

Арест генералов, двух из пяти заместителей начальника СД МВД, может отразиться и на самом господине Романове — во всяком случае, у главы МВД Владимира Колокольцева есть все основания ходатайствовать перед президентом об отставке своего заместителя.

Владислав Трифонов, Николай Сергеев