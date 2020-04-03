Скандалы: Бери, если найдешь

03.04.2020, 15:40, Разное

«Третья мировая» война развернулась за аппараты ИВЛ

Несмотря на рекордное подорожание, аппараты для искусственной вентиляции легких и любые комплектующие к ним остаются недоступными для большинства стран мира «Сладкая парочка» — пандемия коронавируса и экономический кризис – подстегнула конкуренцию между странами мира во всех сферах. И, в первую очередь, на рынке медицинского оборудования.Одним из «фронтов» этой войны стал рынок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Спрос прыгнул вверх с такой скоростью, что сейчас в мире идет самая настоящая война за аппараты ИВЛ и комплектующие к ним.

Мировые лидеры просчитали ситуацию наперед и поняли – в этой войне победа будет за теми, кто защитит здоровье своего народа, т.е. обеспечит свое население по максимуму аппаратами ИВЛ.Поэтому, к примеру, Израиль, чтобы не создавать излишнего ажиотажа, сейчас скупает аппараты ИВЛ по всему миру, действуя чужими руками через подставные фирмы других стран.

Издание Al-monitor в статье под заголовком «Моссад, секретное оружие Нетаньяху против коронавируса» рассказало о том, как главная спецслужба Израиля приобретает через подставных лиц аппараты ИВЛ по всему миру.Автор по этому поводу иронизирует, что «Глава Моссада Йосси Коэн пришел к очень интересному выводу за последние недели: легче «украсть» информацию о ядерной программе Ирана и переправить в Израиль, чем достать аппараты ИВЛ и доставить в израильские больницы».

А для нас это повод задуматься, потому что налицо пример, когда израильтяне не экономят. И их можно понять – на кону стоят жизни миллионов людей и здоровье нации в целом.Поэтому, как сообщает Al-monitor, сотни агентов Моссада сейчас «обшаривают каждый уголок земного шара в поисках жизненно важного оборудования и технологий». Причем, как отмечает автор, у израильтян нет никакого ограничения по бюджету, потому что руководство Израиля отдало приказ делать «все, что угодно и как угодно», лишь бы обеспечить свою страну защитой от коронавируса.

Спрос, а точнее, самый настоящий ажиотаж привел к тому, что цена на аппараты ИВЛ подскочила на порядки. Впрочем, по состоянию на данный момент, ни ИВЛ, ни комплектующие невозможно купить уже ни за какие деньги. А компании-производители и дилеры на все запросы отвечают «Звоните в августе – может, тогда будут».

Грянул гром в виде пандемии коронавируса – и оказалось, что мониторы, датчики, сенсоры стали фактически монопольными позициями. Особенно это касается комплектующих, которые производятся в США. Если сами аппараты ИВЛ подорожали в 2-3 раза, то цена на компоненты прыгнула вверх в 20-40 раз. Мониторы, датчики, сенсоры и другие компоненты выросли в цене в 20-40 раз, но их все равно невозможно купить ни за какие деньги!

То есть, сложность еще и в том, что неисправные аппараты ИВЛ невозможно элементарно починить, потому что запчасти к ним, говоря армейским языком. «выбыли из строя» — попросту исчезли и их невозможно достать.

Вообще надо сказать, что американские производители аппаратов ИВЛ и комплектующих моментально переориентировались на рынки сбыта в США, Израиле и дружественных странах. Поэтому можно сказать, что аппараты ИВЛ стали стратегическим оружием на медицинском фронте.

Одновременно с ажиотажным спросом происходит всплеск мошенничества. По всему миру участились случаи, когда мошенники обещают поставить аппараты ИВЛ «по старым ценам», затем получают предоплату и скрываются навсегда.Даже президент Сербии Александр Вучич публично признался, что не может ничего поделать с этим, а ситуацию на мировом рынке аппаратов ИВЛ прямо назвал «грабежом».По его словам, «поставщики не хотят подписывать договоры с неустойкой и продают тому, кто предложит большую цену, а вам возвращают ваши деньги».

Наверняка Вучич с завистью смотрит на Россию, которая чувствует себя пока уверенно в этой мировой войне. Есть и «стратегический запас», и производственные мощности, способные в короткие сроки производить аппараты ИВЛ крупными партиями.Поскольку проблема настолько остро не стоит, Россию можно по справедливости назвать одним из возможных победителей в этой «третьей мировой».

Иван Петровский