Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

03.04.2020, 15:30, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», – говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно документу, россиянам при угрозе возникновения ЧС запрещено распространять недостоверную информацию об этом.

Российские предприятия, в зависимости от складывающейся обстановки, должны будут приостанавливать свою деятельность в случае угрозы безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территориях.

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