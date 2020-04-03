Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
03.04.2020, 15:30, Новости дня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», – говорится в документе.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Согласно документу, россиянам при угрозе возникновения ЧС запрещено распространять недостоверную информацию об этом.
Российские предприятия, в зависимости от складывающейся обстановки, должны будут приостанавливать свою деятельность в случае угрозы безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территориях.
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