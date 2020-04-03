 

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

03.04.2020, 15:30, Новости дня

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ развивается по благоприятному сценарию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что «введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных», передает РИА «Новости».

«Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», – отметил он.

Министр также сообщил, что в РФ каждого тяжелого пациента с коронавирусом консультируют специалисты федеральных медицинских центров. Такие больные получают самые высококвалифицированные консультации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал учитывать самый сложный сценарий развития пандемии в России.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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