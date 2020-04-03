Первый из 11 самолетов с российской помощью для борьбы с коронавирусом прибыл в Сербию

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03.04.2020, 15:30, Новости дня

Первый Ил-76 Воздушно-космических сил России, на борту которого находятся специалисты и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, совершил посадку в Сербии, сообщили в Минобороны.

В пути находятся еще три самолета с аналогичной помощью для Сербии, передает ТАСС.

В Минобороны сообщили также, что четвертый Ил-76 ВКС вылетел в Сербию.

«Четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Минобороны РФ вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На борту военного транспортника находятся военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с необходимой техникой и оборудованием», – передает РИА «Новости» сообщение МИнобороны.

Самолеты Ил-76 ВКС РФ доставляют российских военных специалистов на аэродром «Батайница», расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.

Напомним, в пятницу стало известно, что РФ по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

Для помощи Сербии РФ 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».



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