Первый из 11 самолетов с российской помощью для борьбы с коронавирусом прибыл в Сербию
03.04.2020, 15:30, Новости дня
Первый Ил-76 Воздушно-космических сил России, на борту которого находятся специалисты и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, совершил посадку в Сербии, сообщили в Минобороны.
В пути находятся еще три самолета с аналогичной помощью для Сербии, передает ТАСС.
В Минобороны сообщили также, что четвертый Ил-76 ВКС вылетел в Сербию.
«Четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Минобороны РФ вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На борту военного транспортника находятся военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с необходимой техникой и оборудованием», – передает РИА «Новости» сообщение МИнобороны.
Самолеты Ил-76 ВКС РФ доставляют российских военных специалистов на аэродром «Батайница», расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.
Напомним, в пятницу стало известно, что РФ по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.
Для помощи Сербии РФ 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».
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