 

В Свердловской области задержали брата звезды Comedy Club

03.04.2020, 15:16, Новости дня

В городе Полевском Свердловской области задержали главу управления культуры горадминистрации Максима Незлобина, брата звезды Comedy Club Александра Незлобина, сообщили в мэрии города.

«В администрации прошел обыск. Незлобина увезли», – сообщил источник Ura.ru.

«Я пока не готов что-то говорить об этом», – сказал Александр Незлобин в ответ на вопрос о задержании брата.

В конце прошлого года Незлобин прокомментировал сообщения уральских СМИ о вооруженном нападении в администрации города Полевского Свердловской области на его брата, местного чиновника.



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