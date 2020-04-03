 

В Якутии объяснили «сухой закон» выпитым недельным запасом алкоголя и резонансными убийствами

03.04.2020, 15:16, Новости дня

Введение «сухого закона» в Якутии было необходимо из-за роста числа преступлений на почве алкогольного опьянения, сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Сухой закон» введен на территории четырех муниципальных районов Якутска. Связано это с тем, что объявление президента о нерабочей неделе многие приняли как дополнительные каникулы, дополнительный отпуск», – передает «Интерфакс» слова Николаева.

Он отметил, что после объявления нерабочей недели продажи спиртных напитков выросли более чем в два раза. «Сразу же в субботу и воскресенье (28 и 29 марта) пошел вверх вал преступности. Были очень страшные и резонансные убийства, когда была вырезана семья с малолетними детьми», – сообщил Николаев.

«Конечно, в этих условиях я обязан был принять такое решение и запретить продажу алкогольной продукции на территории наших крупнейших муниципальных округов», – сообщил он.

«Конечно же, это из-за того, что они (граждане) затарились на неделю вперед и решили, что все затаренное надо выпить прямо сейчас», – добавил глава Якутии.

Напомним, в воскресенье в Якутии мужчина убил четырех человек и ранил полицейского при задержании.



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