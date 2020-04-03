Правительство Украины анонсировало рестарт экономики в начале мая

03.04.2020, 15:16, Новости дня

Правительство Украины намерено в конце апреля начать послабление карантинных мер при снижении динамики заболеваемости коронавирусом, а уже в начале мая кабмин планирует рестарт экономики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов», – приводит его слова «УНИАН».

Шмыгаль добавил, что сначала на работу выйдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать «рестарт экономики».

«Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца», – подчеркнул премьер.

Он добавил, что правительство не останавливало и не планирует останавливать товарооборот, работу промышленных предприятий и критической инфраструктуры.

При этом постепенный запуск экономики не означает, что не будут ужесточаться другие карантинные меры. «Правительство пытается поддержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики. Реализация этого плана целиком зависит от сознательности каждого из вас. Совместными усилиями мы должны ответить на вызовы сегодняшнего дня», – сказал Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса в стране. Он также заявил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса страна оказалась на грани дефолта.

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