«Люди с ограниченными возможностями»: Светлаков призвал жителей Урала соблюдать карантин

03.04.2020, 15:09, Разное

Известный артист Сергей Светлаков призвал в своем обращении к населению Урала соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, отметив, что теперь всех можно назвать «людьми с ограниченными возможностями». Сам артист является уроженцем Свердловской области.

По словам Сергея Светлакова, ныне сложилось очень нестандартное время, и все люди оказались «ограниченными» в своих вохможностях. Артист уверен, пандемия коронавируса обязательно завершится и, наверняка, очень скоро. Бывший лидер команды КВН «Уральские пельмени» отметил надобность быть к этому готовыми и стать более дружелюбными, честными и добрыми. Сергей Светлаков выразил надежду, что через время все снова смогут полноценно здороваться и не бежать после этого в туалет и мыть руки.

На территории Свердловской области власти ввели режим обязательной самоизоляции 30 марта по указанию главы региона Евгения Куйвашева. Согласно пунктам данного документа, населению рекомендуется в это время находится дома. Исключениями являются моменты, когда людям необходимо пойти в магазин, в аптеку, вынести мусор или требуется срочная медицинская помощь. Выгуливать животных разрешается на дистанции не дальше одной сотни метров от собственного жилья. За нарушение этих правил власти собираются установить штраф. Соответственный законопроект парламент Свердловской области изучит 9 апреля.

В регионе 3 марта выявили очередное заражение коронавирусом, а всего специалисты зарегистрировали почти четыре десятка подобных эпизодов, 13 пациентов уже выписали из больниц. Численность заболевших в РФ превысила 4000 человек.

Сергей Светлаков пришел в КВН, когда учился в УрГУПСе. В ВУЗе организовали команду Клуба, и будущий актер стал ее капитаном. Позже являлся участником «Уральских пельменей». В 2009 покинул этот коллектив и сосредоточился на развитии личных проектов.