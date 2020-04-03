 

Samsung Galaxy Note 20+ заметили в бенчмарке Geekbench

03.04.2020, 15:09, Разное

В базе данных известного бенчмарка Geekbench появился новый смартфон компании Samsung. Как сейчас предполагается, Galaxy Note 20+ получит процессор Qualcomm Snapdragon.
По устоявшейся традиции южнокорейская корпорация Samsung выпускает свои смартфоны в августе. Ожидается, что нынешний год не окажется исключением, и фирма покажет многочисленным клиентам новые модификации Note 20. До этого мероприятия остается все меньше времени, а в интернете появляется все больше сведений о предстоящем проекте.

В базе данных Geekbench указан аппарат под номером SM-N986U, который выйдет на рынок под названием Samsung Galaxy Note 20+. Протестированный гаджет обладает восьмиядерным процессором kona, более известным как Qualcomm Snapdragon 865. При этом тактовая частота этой детали оказалась больше, нежели у базовой модификации 3,09 против 2,84 ГГц. На основе данной информации специалисты сделали вывод, что смартфон южнокорейского бренда получил Snapdragon 865 Plus. Также предполагается, Samsung Galaxy Note 20+ оснащен 8/12 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 10.

В Geekbench эксперты испытали бюджетный смартфон Galaxy A21s. Его платформой является процессор Exynos 850 на восемь ядер и частотой 2,0 ГГц. На рынок данное устройство выйдет в двух вариантах с 3/32 Гб и 3/64 Гб памяти. Питание будет обеспечивать аккумулятор емкостью 5000 мАч. Не исключается присутствие камеры с несколькими датчиками и тыльным дактилоскопическим сканером. Время и ценник этого девайса представители корпорации объявят спустя время.



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