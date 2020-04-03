Генпрокуратура выявила в соцсетях и СМИ еще шесть фейков о коронавирусе

03.04.2020, 15:08, Новости дня

Генпрокуратура РФ выявила шесть новых фейков о коронавирусе в СМИ и соцсетях и направила запрос в Роскомнадзор с требованием заблокировать их, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Сети были обнаружены недостоверные данные о заражении полицейского коронавирусом в Алтайском крае. В ГУ МВД по региону опровергли эту информацию, сказано в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

На YouTube размещено видео о якобы отсутствии опасности коронавируса, а также ролик о «заражении» COVID-19 жителей подмосковного Клина. На этом же ресурсе были опубликованы фейки о готовящихся массовых беспорядках в период карантина в России.

Также Генпрокуратура выявила недостоверную информацию на сайте интернет-газеты «Звезда» об отмене парада Победы 9 мая в Пермском крае. В соцсети «ВКонтакте» обнаружили комментарии с призывами к насилию в отношении зараженных коронавирусом в Барнауле.

«Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Генпрокуратура направила в Роскомнадзор материалы для привлечения к ответственности «Эха Москвы» за фейк о коронавирусе на сайте оренбургского отделения радиостанции.

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.