Автоюрист ответил на вопрос о штрафах за передвижение на машине

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03.04.2020, 15:08, Новости дня

Штрафы за передвижение на автомобиле будут зависеть от того, как нормативно-правовые акты о соблюдении режима самоизоляции разъяснят сотрудникам ГИБДД, сообщил автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

В интервью радио Sputnik Радько сказал, что в Москве есть указ, обязывающий граждан не покидать жилища, но передвижение на автомобиле не запрещено. При этом напрямую покинуть жилище на автомобиле в принципе невозможно, сказал юрист.

По его словам, законы принимались в «жуткой спешке» и пока непонятно, как они будут работать на практике. Сейчас лучше ездить недалеко и изредка, посоветовал специалист.

«Если для рядового сотрудника ДПС доведены такие же противоречивые разъяснения, как он поступит, непонятно. Пока нет понимания, как называть, за что именно и наказывать ли вообще», – считает Радько.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что «в другой район можно поехать» при «серьезной необходимости». Однако жители столицы должны учитывать, что их «может остановить сотрудник правоохранительных органов». Правоохранители в таком случае уточнят «цель поездки».

Между тем полицейские Москвы составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.

В среду российский лидер Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за нарушение карантинного режима для здоровых граждан.



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