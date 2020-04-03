Мнение: Сбой в глобальном сценарии. “Выпускайте Кракена!”

03.04.2020, 15:04, Разное

"Хомо сапиенс" en masse, если говорить о глобальных вещах, имеет детское представление об окружающем мире. Но такие ограничения проистекают не из-за того, что человек не может своими сенсорами (5 чувств) распознать, разглядеть мелкие детали существующего миропорядка. Наоборот: как раз наличие огромного количества мелких деталей, обычаев, нюансов, привитых привычек, из которых складывается жизнь отдельного человека, семьи, социальной страты, этноса, народа и т.д., причина тому, что мы, люди, в своей массе не способны видеть в соответствующем масштабе общей картины.

Наш мозг, наш мыслительный аппарат (личный биокомпьютер, если угодно), изрядно зараженный, к тому же, информационными вирусами, элементарно не справляется с обработкой того вала инфы, который обрушивается ежедневно на каждого из нас. Поэтому мы, воленс-ноленс, живем с расщепленным сознанием: отчасти полагаемся на природные рефлексы (этим силен вид рода Homo sapiens), частью используем приобретенные в семье, школе, институте, во дворе, в коллективе и т.д. навыки (обучение, социализация), в той или иной степени следуем трендам и установкам. А еще мы довольно часто – и охотно – следуем за поводырями, отключая напрочь аналитические и сенсорно-тревожные отделы мозга, что в особенности заметно в рамках общества потребления.

И да, мы раздроблены, разделены, эгоистичны, нерационально расходуем природные ресурсы (особенно в странах бывшего "золотого миллиарда"), и большинство из нас не выдерживает конкуренции с нарождающимися технологиями и уже существующими элементами и цепочками ИИ. Нами легко манипулировать. Большинство людей в странах Запада (и не только) либо имеют короткую память, либо даже не представляют себе другой жизни.

Такова ситуация с "критическим" мышлением "хомо" в относительно спокойные времена, чего уж говорить про день сегодняшний, когда мы живем в условиях чрезвычайной ситуации.

Чтобы проникнуть в суть происходящего, чтобы понять масштаб событий и попытаться заглянуть (хотя бы) на пару месяцев вперед, нам нужно смотреть не в микроскоп, разглядывая "нечту" в короне, вернее то, что нам про нее рассказывают. А подняться – мысленно – на некоторую высоту.

Запускаем дрон.

Один с сошкой, семеро с ложкой

О некоторых вещах придется писать тезисно. Некоторые суждения могут иметь смысловые лакуны, и/или выглядеть как конспирология. Сугубо мое личное мнение.

Если искать сравнение для современной мировой экономики, для мировых рынков и финансов, вот для этого "организма", то наиболее подходящее можно найти в древних мифах. Глобальная экономика с присущими ей чертами, институтами и органами, в том виде, в каком она существовала по состоянию на 1 января 2020 года, на момент запуска нынешнего паллиативного сценария, окончательно превратилась в змею, пожирающую свой хвост. Надеюсь, уважаемый читатель, вам удастся разглядеть с высоты поднятого над охваченной паникой людской массой дрона это существо – уроборос – и оценить как его масштаб, так и драматизм происходящего.

Пределы роста в рамках доктрины неолиберализма (Фридрих фон Хайек и ему подобные ) саморегулируемой рыночной экономики были во многом достигнуты уже в первые годы текущего тысячелетия. В своих прежних заметках я не раз упоминал Римский клуб. Специально не буду останавливаться на этой конторе, призванной, подобно другим аналогичным "мозговым центрам", вырабатывать рекомендации для сильных мира сего. Замечу лишь, что во времена создания РК и первых его заседаний население Земли составляло примерно 3.5 миллиарда человек, а всего два века назад – 1 млрд. Сейчас же, в наши дни, эта цифра недалека от отметки в 8 миллиардов.

И если уже в конце шестидесятых привлеченные к расчетам ученые, эксперты били тревогу по поводу "перенаселения" и давали власть имущим соответствующие, укладывающие в русло мальтузианского подхода советы, то представьте себе, насколько остро стоит проблема с возросшим количеством жильцов нашей общепланетарной коммунальной квартиры?

Ситуация в экономике, особенно, в реальном производстве, в точности такая, как вещает приведенная в подзаголовке поговорка. Примерно миллиард "хомо" (вместе с их семьями) при нынешнем уровне автоматизации, цифровизации и роботизации, создают реальный продукт. Остальные – либо сфера услуг, либо иждевенцы. Либо все еще работают из милости на предприятиях и в отраслях, где их уже сейчас могли бы заменить роботизированные устройства и программные продукты.

Мы живем на тесном шарике, где новых территорий и рынков нет и не предвидится. Идет передел имеющегося. Для поддержки модели "потреблятства" (поддержки на нынешнем уровне, а не роста, подчеркну) уже не хватает ресурсов – ни материальных, ни интеллектуальных, ни финансовых. Население в большинстве стран сидит в долгах, в кабеле у банкстеров. Этим паразитам на всех ступенях паразитарной цепи от ФРС до лавочек типа МФО приходится накручивать через спекулятивные инструменты финансовые показатели – и они давно уже оторвались от реальности.

Китай? Замечательно, но в Поднебесной издержки на оплату возросшего оклада персоналу и пр. возросли так существенно, что заводы еще до нынешних событий начали переносить уже во Вьетнам и другие страны ЮВА, где издержки несколько меньше. Но это дало кратковременный эффект. Куда дальше двигать? В Антарктиду, чтобы обученные пингвины собирали за малую деньгу гаджеты, компьютеры и бытовую технику?

Ну так куда, если серьезно, дальше расширяться? Как поддерживать (хотя бы) нынешний уровень потребления? Можно ли совершить рывок в рамках действующей парадигмы? Или хотя бы стабилизировать ситуацию на рынках, чтобы выиграть время и "перезагрузиться" на основе технологий 6-го уклада?

Некуда. Никак. Невозможно. Не получится.

Потому что модель "один с сошкой, семеро с ложкой" в рамках неолиберального дискурса существовать сколь нибудь долго не может.

"Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй"

Если мы внимательно – с высоты запущенного нами дрона – присмотримся к охватившему планету существу, с хрустом и чавканьем пожирающем уже собственный хвост, то увидим еще кое-что интересное.

Например, что чудище состоит из элементов, в точности повторяющих сам этот глобальный протозавр. Мы видим змею, у которой на чешуйчатой оболочке имеется символическое изображение… змеи, обвившейся вокруг чаши. А еще красный крест и полумесяц.

Это фарминдустрия и медицина.

Еще один уроборос – как часть протозавтра – ощетинился тысячами ракет, стволами, радарами, гремит бронированными боками, изрыгает пламень, плюется раскаленным металлом. Это ВПК, армия, "оборонка".

Еще одна змея – сплетена из тысяч, миллионов проводов и кабелей: глобальные СМИ, интернет, соцсети. Прожорливая, искушающая, беспринципная, как Змий, такая же хитрая, с.ка: тоже, окольцевав планету, добралась до собственного хвоста.

И так обстоят дела практически во всех отраслях, во многих сферах деятельности.

Весь охвативший планету протозавр наживую связан с ними, он ест, поедает их плоть, они в свою очередь жадно пьют энергию, соки, жизнь отовсюду, во что только могут вцепиться когтями, щупальцами, зубами.

Оптимизация

Такой значимый член мировой элиты, как принц Филипп, герцог Эдинбургский (муж Бабушки), не раз делал вполне откровенные заявления. Этот замечательный человек, напомню, довольно долгое время являлся соучредителем и президентом Всемирного Фонда дикой природы (WWF). В одной из своих книг любитель животных обнародовал свое кредо. Звучит оно так: "Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции".

В отношении этих властных особ у нас не должно быть никаких иллюзий.

Мировые элиты и те группировки, что находятся у власти в отдельных более менее самостоятельных странах (хотя об этом на фоне планетарного уробороса говорить можно с изрядной долей скепсиса), уже довольно длительное время не могли принять солидарное решение относительно того, как им действовать. Добиться консенсуса в плане запуска жесткого сценария в районе 2008-го года не удалось. Почему – писал когда-то в материале Сбой в глобальном сценарии и в недавней заметке.

Для обычных людей, для простых смертных, тот формат, в котором протекал кризис 2008-го года, прямо скажу, был не самым плохим из имевшегося набора вариантов. Могло быть гораздо, гораздо хуже.

Но "бадабумц" в тот период мог произойти только при одном условии: что в проект впишутся ВСЕ значимые актОры. Включая Китай и Россию.

До недавних пор существовало 3 базовых варианта глобального проекта:

1. Рост потребления, расширение занятых в сфере услуг, оптимизация отдельных "неэффективных" отраслей и направлений, постепенное сокращение рождаемости. Вывод производств из стран "золотого миллиарда", постепенное снижение уровня жизни тех же европейцев и среднего американца, но не до критической отметки (не фиг иметь 3 машины на семью).

В реализации такого сценария были кровно заинтересованы многие группы внутри стран и блоков, многие компании, особенно, ТНК. Да и банковским учреждениям до поры это было интересно.

2. Существенное снижение уровня жизни, прежде всего, в "развитых странах". Но в рамках, позволяющих удерживать социум от взрыва (перманентный отстрел возникающих банд, ОПГ, мародеров). Оптимизация предприятий реальной экономики, сферы услуг и финансовых учреждений. Директивная ювенальная юстиция. 1 ребенок в семье (2-й за большие деньги). Комплекс жестких мер, направленных на существенное (заметное) снижение населения в рамках периода 20-30 лет. Трамповский забор и пулеметы на границах "цивилизованного мира" и остальных варваров (эти "вдруг" начнут дохнуть от эпидемий, бунтов, резни).

Оголтелая пропаганда в стиле Оруэлла; права человека и прочая либеральная риторика – на свалку истории.

3. Большой бадабумц. Он же северный полярный лис.

По моему глубокому убеждению, мы наблюдаем переход из 1-го варианта в некую промежуточную вариацию или модель на переходе к запуску 2-го варианта.

Под флагом борьбы с коронавирусом

О коронавирусе и его влиянии на сегодняшний и завтрашний день – в следующий раз. Или через раз. Тем более, что умные, авторитетные, хорошо разбирающиеся в теме люди говорят нужные и правильные слова.

Позволю себе процитировать фрагмент из свежего материала В.Ю. Катасонова – доктора экономических наук, российского ученого, публициста.

"С моей точки зрения, всемирная озабоченность, спровоцированная таким явлением, как пандемия коронавируса, является продолжением плана выполнения задач глобальной элиты, в своё время сформулированных в докладах Римского клуба. Всё многообразие этих задач можно свести к четырём пунктам:

1) сокращение численности населения Земли, доведение её до «оптимального» уровня в 1 миллиард человек;

2) деиндустриализация экономики («построение постиндустриального общества»);

3) размывание государственных суверенитетов;

4) создание на обломках национальных государств мирового правительства, призванного напрямую управлять населением планеты".

Выпускайте Кракена!

Коронавирус, вне зависимости от того, насколько реально он опасен, искусственного он происхождения ли, небеса ли наслали, или "дикая природа", прислушавшись к герцогу Эдинбургскому, послужил спусковым крючком глобального кризиса. Масштабы и последствия которого со временем сравняются или даже превзойдут события, известные как Глобальная Депрессия (с 1929 и вплоть до начала ВМВ).

Диспозиция сторон по состоянию на 01.01.2020

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